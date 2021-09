Recht auf Reparatur: US-Behörde knöpft sich McDonalds Eismaschine vor

Die US-Regierung mischt sich seit geraumer Zeit immer stärker in den Kampf um das Recht ein, kaputte technische Geräte selbst zu reparieren. Nun trifft es McDonalds McFlurry-Eis- und Milchshake-Maschinen und die Vorgaben, die der Konzern seinen Franchise-Partnern auferlegt.

Überdurchschnittlich viele Defekte

Laut einem Bericht des Wall Street Journals untersucht die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) jetzt die Verträge, die McDonalds mit seinen Restaurantpartnern und mit den Herstellern der Eismaschinen unterhält. Hintergrund sind ständige Probleme mit den Eismaschinen. Die Maschinen erfordern eine regelmäßige Wartung und können vor Ort von den Restaurant-Mitarbeitern nur unzureichend gepflegt werden.Im Endergebnis werden häufig Reparaturen fällig, die nur von Partnern durchgeführt werden dürfen, die der Konzern aussucht - und das ist teuer. Zudem vermuteten Experten bereits anderen Recherchen zufolge, dass die Eismaschinen überdurchschnittlich häufig ausfallen oder sich abschalten, wenn vor Ort auch nur ein kleiner Fehler in dem Reinigungsprozess gemacht wird. Für die Restaurantbetreiber ist das doppelt ärgerlich, denn wenn die Geräte ausfallen, können Kunden nicht bedient werden und es fallen weitere Kosten an, weil sie in Knebelverträgen an Servicepartner gebunden sind.Das dürfte aber nach den Gesetzen zum Recht auf Reparatur so gar nicht sein. Zudem wird die Monopolstellung der Hersteller ausgenutzt. Laut Wall Street Journal wird es den Franchisenehmern von McDonalds verboten, die Maschinen selbst zu reparieren. Genau das steht nun im Zentrum der Ermittlungen der US-Behörde FTC. Die FTC hat in diesem Sommer die Durchsetzung der Vorschriften über illegale Reparaturbeschränkungen verschärft. Das Augenmerk der US-Behörde richtet sich dabei jedoch nicht nur auf McDonalds-Automaten, sondern auch allgemein auf Verbrauchergeräte.Der US-Journalist und YouTuber Johnny Harris hatte sich schon Anfang des Jahres mit dem Thema beschäftigt: