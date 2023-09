Google bietet mit den Chromebooks beziehungsweise mit ChromeOS und seinen Partner eine günstige Laptop-Alternative an. Für teure Ersatzteile und kurzen Software-Support gab es aber immer wieder Kritik. Jetzt ändert sich zumindest einer dieser Nachteile bald.

Kurze Lebensdauer, dadurch viel Elektroschrott

Erst vor Kurzem war eine Untersuchung bekannt geworden, laut der Chromebooks nur eine kurze Lebensdauer besitzen und so für Berge von Elektroschrott sorgen . "Generell sei die stark verkürzte Software-Unterstützung durch Google als Anbieter des auf Chromebooks verwendeten Betriebssystems ChromeOS ein Problem, hieß es auch vom Reparaturspezialisten iFixit."Darauf hat Google jetzt reagiert: In einem Blogbeitrag hat das Unternehmen angekündigt, dass man den Supportzeitraum verlängert und für ganze zehn Jahre Software-Updates anbieten wird "Heute kündigen wir neue Möglichkeiten an, wie Sie Ihre Chromebooks noch länger in Betrieb halten können. Alle Chromebook-Plattformen erhalten 10 Jahre lang regelmäßige automatische Updates - das ist mehr als jedes andere Betriebssystem heute verspricht."Auch für den zweiten Kritikpunkt hat man plötzlich eine Lösung, oder zumindest schon einmal eine Idee, wohin es gehen soll. Teure Ersatzteile könnten demnach in Zukunft auch passé sein:"Außerdem arbeiten wir mit Partnern zusammen, um Chromebooks mit mehr recycelten Materialien (PCR) zu bauen, und führen neue, energieeffiziente Funktionen und schnellere Reparaturverfahren ein. Und am Ende ihrer Nutzungsdauer helfen wir Schulen, Unternehmen und alltäglichen Nutzern weiterhin, die richtige Recyclingoption zu finden."Zunächst werden aber die Update-Zyklen erweitert. Allerdings geschieht das nicht von heute auf morgen, sondern erst im kommenden Jahr. Google hat aber dennoch eine gute Nachricht.Chromebooks, die ab 2021 veröffentlicht wurden, erhalten ab 2024 automatisch 10 Jahre lang Updates. Für Chromebooks, die vor 2021 veröffentlicht wurden und bereits im Einsatz sind, haben Nutzer und IT-Administratoren die Möglichkeit, die automatischen Updates auf 10 Jahre ab Veröffentlichung der Plattform zu verlängern (nachdem das letzte automatische Update erhalten wurde)."Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Chromebooks erhalten alle vier Wochen automatische Updates, die Ihr Notebook sicherer machen und für eine längere Lebensdauer sorgen. Ab dem nächsten Jahr werden wir diese automatischen Updates ausweiten, sodass Ihr Chromebook 10 Jahre lang nach der Veröffentlichung der Plattform verbesserte Sicherheit, Stabilität und Funktionen erhält", so Google abschließend.