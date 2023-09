Schweizer Studenten haben mit einem Elektro-​Rennwagen einen neuen Beschleunigungs-Weltrekord aufgestellt. Die neue Bestleistung durch das Fahrzeug namens "Mythen" wurde durch Beobachter von Guinness World Records offiziell bestätigt.

Die Studenten arbeiten im Akademischen Motorsportverein Zürich (AMZ) zusammen. Sie kommen von der ETH Zürich und der Hochschule Luzern. Bereits vor einiger Zeit konnten sie einen Weltrekord aufstellen. Dann aber schaffte es im September 2022 ein Team der Universität Stuttgart, ein Auto in 1,461 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen und hatte seitdem den Spitzenplatz sicher.Das hat sich nun aber geändert - und zwar auf wirklich beeindruckende Weise: Die Schweizer erreichten die 100-km/h-Marke nach nur 0,956 Sekunden und waren damit noch einmal ein deutliches Stück schneller unterwegs. Um das Fahrzeug auf die nötige Geschwindigkeit zu bringen, wurde so lediglich eine Strecke von 12,3 Metern benötigt."Die Arbeit am Projekt parallel zum Studium war sehr intensiv. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder neue Lösungen zu finden und das im Studium theoretisch Gelernte in die Praxis umzusetzen. Und natürlich ist es eine absolut einmalige Erfahrung, an einem Weltrekord beteiligt zu sein", sagte Yann Bernard, verantwortlich für die Motoren.Die Studenten haben alle Komponenten an dem kleinen Rennwagen selbst entwickelt und immer wieder optimiert. Das Chassis besteht aus Aluminium-Waben im Verbund mit Carbonfasern. So kam man inklusive aller anderen Teile wie Fahrgestell, Motoren, Akku und anderem auf ein Leergewicht von 140 Kilogramm. Apropos Motoren: Angetrieben wurde das Fahrzeug von vier ebenfalls selbst entwickelten Radnabenmotoren, die es zusammen auf eine Leistung von 240 Kilowatt (326 PS) bringen.Die Leistung allein bringt bei der nötigen Beschleunigung aber noch nicht alles. Es ist auch wichtig, eine entsprechende Bodenhaftung zu erreichen, damit die Räder nicht einfach durchdrehen. In der Formel 1 nutzt man dafür Heck-​ und Frontflügel, die das Auto durch die Aerodynamik an den Boden pressen, was aber erst einmal eine bestimmte Geschwindigkeit voraussetzt. Um direkt beim Start eine starke Bodenhaftung zu gewährleisten, haben die Studierenden des AMZ-​Teams deshalb eine Art Staubsauger entwickelt, der das Fahrzeug an den Boden saugt.