Teams: Microsoft hat Preise für zusätzliche Features festgelegt

Microsoft stellt seine Kommunikations-Plattform Teams zwar im Wesentlichen kostenlos zur Verfügung, trotzdem soll das Produkt natürlich Einnahmen generieren. Daher kündigte der Hersteller jetzt Preise für die Nutzung bestimmter Zusatzfunktionen an.

Das betrifft die Features zur Aufzeichnung und Transkription von Videokonferenzen. Diese Option dürfte für private Nutzer wohl eher keine besondere Rolle spielen, für Anwender im Firmenumfeld dürfte die von Microsoft angebotene Möglichkeit aber durchaus einiges wert sein.Wie das Unternehmen nun mitteilte, wird die Nutzung der API zur Aufnahme von Videokonferenzen mit 0,03 Dollar pro Minute in Rechnung gestellt. Die Aufzeichnung wird dann als MP4-Videodatei zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann auch die Transkriptionen-API genutzt werden, die für zusätzliche 0,024 Dollar pro Minute deutlich weitergehende Informationen bereitstellt.Mithilfe der Graph-API Microsofts wird das gesprochene Wort aus der Konferenz hierbei als Text verfügbar gemacht. Das KI-System schreibt dabei aber nicht nur alles stur herunter. Die Transkripte in Form von VTT-Dateien ermöglichen es, Inhalte mit Zeitstempeln und nach Sprechern getrennt abzurufen.Überdies werden bei Bedarf aber auch weitergehende Informationen bereitgestellt. So lassen sich unter anderem Stimmungsdaten und Engagement-Metriken generieren. Wie sich die Daten auswerten lassen, beschreibt Microsoft in einer zugehörigen Dokumentation . So können Entwickler die Informationen automatisiert auswerten und für die weitergehende Nutzung im Unternehmen aufbereiten.Die genannten Features stehen aktuell als öffentliche Preview zur Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass die Funktionen von Unternehmensnutzern gern angenommen werden. Für die Teilnehmer an Meetings dürfte sich aus der Minuten-Abrechnung der Vorteil ergeben, dass Chefs darauf achten dürften, dass die bei den meisten Mitarbeitern eher unbeliebten Meetings sich nicht zu lange hinziehen.