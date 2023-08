Privat und Business: Neues Microsoft Teams beendet das Durcheinander

Mit dem neuen Microsoft Teams sollen die privaten und geschäftlichen Versionen der Kollaborationssoftware zusammengeführt werden. Die Pläne der Redmonder zeigen, dass die Integration privater Microsoft-Konten noch für dieses Jahr geplant ist.

Weitere neue Funktionen für Teams geplant

Persönliche Konten und neue Kontaktverwaltung

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Zusammenfassung Microsoft plant Zusammenführung von privaten und geschäftlichen Teams-Versionen

Aktuell klare Trennung zwischen Teams für Privat- und Geschäftskunden

Verwirrungen um die beiden Apps sollen ausgeräumt werden

Neues Microsoft Teams wird private und Business-Accounts unterstützen

Nahtloser Wechsel zwischen privaten und geschäftlichen Konten möglich

Entwicklung einer neuen People-App zur Kontaktverwaltung in Teams

Aktueller Entwicklungsstand und Verteilung neuer Funktionen noch unklar

Aktuell herrscht bei Microsoft eine klare Trennung zwischen den Teams-Versionen für Privat- und Geschäftskunden. Persönliche Microsoft-Konten können aus­schließ­lich mit der nur noch kurzzeitig in Windows 11 integrierten Chat-App bzw. dem abgespeckten Teams Free genutzt werden, während geschäftliche Accounts als Teil von Microsoft 365 die sogenannte "Work or School"-Version verwenden.Entsprechend kommt es sowohl im privaten als auch geschäftlichen Umfeld oftmals zu Verwirrungen um die beiden Apps, die Microsoft nun scheinbar versucht auszumerzen. Abseits der sonst für Entwicklungsarbeiten genutzten Office-Roadmap aktualisierten die Redmonder die Funktionsübersicht des neuen Microsoft Teams auf ihrer offiziellen Webseite (via Dr. Windows ) und kündigen dabei weitere Neuerungen an.Der wohl wichtigste Punkt: "Personal Accounts". Im späteren Verlauf des Jahres wird das neue Microsoft Teams neben Business-Accounts auch private Konten unterstützen und den nahtlosen Wechsel zwischen diesen ermöglichen. Somit sollte in den nächsten Monaten die Zusammenlegung der beiden bisher getrennten Versionen erfolgen, wobei die Übergangsphase bis weit in das nächste Jahr hineinreichen dürfte.Weiterhin arbeitet Microsoft an einer neuen People-App, mit der Nutzer ihre Kontakte "nahtlos in Teams verwalten können." Inwieweit hier eine Verzahnung von Privat- und Geschäftskonten möglich ist, bleibt abzuwarten.Noch fehlen die passenden Einträge in der Microsoft 365-Roadmap , weshalb über den aktuellen Entwicklungsstand und die Verteilung der neuen Funktionen nur spekuliert werden kann. Derzeit ist das neue Microsoft Teams als öffentliche Testversion verfügbar, die von Geschäfts­kunden über den Schieberegler "Testen Sie das neue Teams" am oberen Seiten­rand aktiviert werden kann.