Microsoft Teams lässt sich nun besser in mehreren Kanälen nutzen

Microsoft Teams ist überaus erfolgreich, man kann die Software aber noch als Work-in-Progress bezeichnen. Denn so manches Feature wird noch nachgereicht bzw. verbessert. Demnächst kommt eine Funktion, auf die viele warten, die in mehreren Unternehmens-Kanälen tätig sind.

Teams für "mehrgleisige" Unternehmen

Bessere Suche und mehr

Zusammenfassung Microsoft Teams arbeitet an Verbesserungen für "Multi-Tenant Organisationen" (MTO).

MTO sind Anwender, die in mehreren unterschiedlichen Gruppen und Kanälen aktiv sind.

Neuer Teams-Client ermöglicht Arbeiten in mehreren Konten in nebeneinander liegenden Fenstern.

Nutzer erhalten Tenant-übergreifende Benachrichtigungen für alle hinzugefügten Konten.

Überarbeitete Suche berücksichtigt Tätigkeit von Kollegen in mehreren Tenants.

Erweiterte Meeting-Funktionen für MTO-Gruppen ermöglichen einfacher gemeinsame Meetings.

Neue Features in öffentlicher Preview, Konfiguration durch Administrator erforderlich.

Microsoft schreibt in einem Blogbeitrag , dass man nun mit der Verteilung von Features für so genannte "Multi-Tenant Organisationen" (MTO) begonnen habe. Das sind im Wesentlichen Anwender, die in mehreren unterschiedlichen bzw. getrennten Gruppen und Kanälen unterwegs sind: "Ob durch Fusionen und Übernahmen oder durch die Notwendigkeit, globale Niederlassungen und Testumgebungen zu unterstützen, müssen Unternehmen unter Umständen mehrere Tenants bzw. Benutzer verwalten", erklärt Microsoft (via Neowin ).Der neue, auch als Teams 2.0 bekannte Client bekommt deshalb Funktionen, mit denen sich derartige Szenarios besser ansprechen lassen. Dazu zählt vor allem die Möglichkeit, dass man mit dem neuen Teams-Client Benutzer in mehreren Konten in nebeneinander liegenden Fenstern arbeiten kann.Microsoft: "(Nutzer) können an einem Meeting teilnehmen oder in einem Kanal zusammenarbeiten, der in einem anderen Tenant gehostet wird, und gleichzeitig Chat-Nachrichten in ihrem eigenen Tenant verfassen. Benutzer können Tenant-übergreifende Benachrichtigungen für alle Konten erhalten, die dem Teams-Client hinzugefügt wurden, unabhängig davon, welcher gerade im Fokus steht."Außerdem bekommt der Teams eine überarbeitete Suche, diese soll besser berücksichtigen, wenn Kollegen in mehreren Tenants tätig sind, es wird einfacher sein, einen Namen zu einer bestimmten Instanz zuordnen zu können. Microsoft hat eigenen Angaben nach auch die Meetings für MTO-Gruppen erweitert, Nutzer unterschiedlicher Tenants können sich nun besser und einfacher gemeinsame Meetings abhalten - ohne Funktionen einzubüßen.Diese Features sind derzeit noch in öffentlicher Preview, wer sie nutzen will, muss sich an einen Administrator wenden. Dieser muss den MTO-Tenant im Microsoft 365 Admin Center konfigurieren und eine vollständige Synchronisierung der Benutzer über die Tenants in der MTO-Gruppe durchführen.