Das neue Teams ist da: Microsoft startet Update für Windows und Mac

Nach einer mehrmonatigen öffentlichen Testphase kündigt Microsoft jetzt die allgemeine Verfügbarkeit des neuen Teams an. Die Verteilung des Updates für Windows und MacOS soll ab sofort starten. Neben ei­nem neuen Design stehen Performance-Verbesserungen im Fokus.

Die Arbeiten am neuen Microsoft Teams schreiten zügig voran. So bestätigen die Redmonder mittlerweile eine volle Funktionsparität "für fast alle Funktionen" des alten Teams-Clients, einschließlich benutzerdefinierter Line-of-Business-Anwendungen und den Anwendungen von Drittanbietern. Der Übergang hin zu Teams 2.0 kann somit offiziell starten.Die allgemeine Verfügbarkeit der neuen Microsoft Teams-App für Windows und MacOS steht allerdings nicht für ein sofortiges Update: "Nutzer von Classic Teams werden in den kommenden Monaten automatisch auf New Teams aktualisiert", sagt Microsofts Anupam Pattnaik im neuen Blog-Beitrag . Somit setzt man erneut auf eine Verteilung in Wellen, die sich voraussichtlich bis ins nächste Jahr zieht.Wer das neue Teams bereits jetzt nutzen möchte, kann den seit der öffentlichen Vorschau integrierten "Testen Sie das neue Teams"-Schalter am oberen Sei­ten­rand der App nutzen und somit selbst zwischen dem klassischen und neuen Teams-Client wählen. Nach dem vollständigen Update auf Teams 2.0 in den nächsten Monaten dürfte eine Rückkehr zum "Classic Teams" allerdings nicht mehr möglich sein.Die neue Version von Microsoft Teams führt unter anderem ein aufgefrischtes Design und die Möglichkeit für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Microsoft-Konten und Microsoft 365-Organisationen ein.Je nach Region wird zudem der Copilot auf Basis von OpenAIs ChatGPT integriert. In Europa erfüllt Microsofts Cortana-Nachfolger bisher nicht die Anforderungen des Digital Markets Act (DMA), weshalb deutsche Nutzer in Hinblick auf den Copilot und künstliche Intelligenz (KI) vorerst außen vor bleiben.Abseits davon verspricht Microsoft eine deutliche Verbesserung der Performance. Die Rede ist von einer Halbierung des Speicherbedarfs und bis zu doppelt so schnellen App-Starts sowie Zugriffen auf Meetings.Neue Funktionen der Kol­la­bo­ra­tions­soft­ware, die zuletzt in der Microsoft 365-Roadmap zu sehen waren , werden den Entwicklern zufolge ausschließlich für das neue Teams verfügbar sein. Besonders spannend dürfte etwa die geplante Unterstützung von privaten Microsoft-Konten sein, die das Anwender-Chaos zwischen dem abgespeckten "Teams Free" und der vollwertigen "Work or School"-Version beenden soll.