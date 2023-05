Mieser Bug: Facebook verschickte automatische Freundschaftsanfragen

Facebook-Nutzer melden einen schrägen Bug in der App des Netzwerks. Sie stellten fest, dass Facebook scheinbar willkürlich Freundschaftsanfragen herausschickte - also, ohne dass dies vom Nutzer beabsichtigt war.

Meta entschuldigt sich

Zusammenfassung Facebook-App mit Bug: Verschickt willkürlich Freundschaftsanfragen

Meta behob Fehler & entschuldigte sich für Unannehmlichkeiten

Nutzer sollten auf neueste App-Version aktualisieren

Verwirrende Panne: Belustigung, Verwirrung & Entsetzen

Manche Nutzer glaubten, es handle sich um Maßnahme gegen Stalking

Das geht aus einer Reihe von Nutzerbeschwerden hervor. Details dazu hat das Online-Magazin The Daily Beast zusammengetragen.Nutzer der Facebook-App für das Smartphone haben den Fehler vielleicht selbst erlebt: Für kurze Zeit verschickte Facebook automatisch eine Freundschaftsanfrage, sobald man sich ein (fremdes) Nutzer-Profil anschaute. Meta, der Konzern hinter dem Netzwerk, hat den Facebook-Fehler nun laut eigene Angaben bereits behoben. Nutzer sollten auf die neueste App-Version aktualisieren.In einer Erklärung, die das Unternehmen am Freitag gegenüber dem Online-Magazin The Daily Beast abgab, entschuldigte sich Meta für die Panne: "Wir haben einen Fehler behoben, der im Kontext eines kürzlichen App-Updates auftrat und dazu führte, dass einige Facebook-Freundschaftsanfragen fälschlicherweise gesendet wurden. Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind."Diese "Panne" löste gleichermaßen Belustigung wie auch Verwirrung und Entsetzen aus. Einige Nutzer glaubten allerdings, dass es sich dabei nicht um einen Fehler, sondern um eine Maßnahme gegen Stalking handelte, da man nicht mehr unbemerkt ein Profil eines nicht befreundeten Facebook-Nutzers anschauen konnte.