Im August haben sich batterieelektrische PKW erstmals an die Spitze des deutschen Automobilmarktes gesetzt. Nach einem enorm starken Wachstum der Zulassungszahlen zogen sie in den Statistiken des Kraft­fahrtbundesamtes (KBA) an den bisher führenden Benzinern vorbei.

Wie das KBA heute mitteilte, lag die Zahl der Neuzulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge im August bei 86.649 Stück. Das ist mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes und bringt das Segment auf einen Anteil von 31,7 Prozent. Eine höhere Monatszahl gab es bisher nur im letzten Dezember, als viele Käufer noch schnell die höheren Förderungen, die zum Jahreswechsel ausliefen, mitnehmen wollten.Insgesamt wurden im August 273.417 neue PKW zugelassen, das sind ganze 37,3 Prozent mehr als im gleichen Monat des letzten Jahres. Die bisher stärkste Klasse, die Benziner, kamen auf 27,6 Prozent der Neuzulassungen. Hinter diesem Wechsel an der Spitze steht die Tatsache, dass 170,7 Prozent mehr Elektroautos, aber nur 8,9 Prozent mehr Benziner auf die Straße kamen.Für die rein batteriebetriebenen Fahrzeuge sind die Plug-in-Hybride inzwischen keine nennenswerte Konkurrenz mehr. Diese Klasse kam im August noch auf 14.552 Neuzulassungen, was im Jahresvergleich einen Rückgang um 41,1 Prozent darstellt.Branchenbeobachter gehen davon aus, dass der starke Schub für die Elektroautos im August nicht direkt in die kommenden Monate mitgenommen wird. Denn auch zum 1. September liefen einige verbliebene Fördermaßnahmen aus, sodass so mancher noch schnell den Kauf vollzogen hat. Generell sind E-Autos aber im Aufwärtstrend und es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis sie sich auch so komplett an die Spitze setzen.Interessant ist angesichts des Elektro-Booms, dass Tesla trotz einiger Preisaktionen davon kaum profitieren konnte. International steht der Hersteller zwar hervorragend da, hier steigerte er seine Absatzzahl im August im Jahresvergleich allerdings "nur" um rund 30 Prozent, was weit vom Gesamtwachstum der batterieelektrischen Fahrzeuge entfernt ist.