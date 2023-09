muc22: Effizientestes E-Auto fährt mit kleinem Akku über 2500km

Gerade erst konnten Schweizer Studenten mit einem Elektro-Auto auftrumpfen, das auf besonders hohe Beschleunigungswerte kam. Parallel dazu hat man an der Technischen Universität München ein besonders effizientes Fahrzeug gebaut.

Hochgradig optimiert

Wie 0,1 Liter/100km

Zusammenfassung Schweizer Studenten bauen effizientes Elektroauto namens "muc22"

Mit einer Akkuladung fährt muc22 2574 Kilometer, neuer Entfernungsrekord

Fahrzeug hat Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h, wiegt 170 Kilogramm

Optimierter Luftwiderstand, zwei Permanentmagnetmotoren mit 440 Watt

Ausgestattet mit Galliumnitrid-Inverter statt üblichen Siliziumkarbid-Inverters

Rekordfahrt im leeren Hangar, keine wetterbedingten Störungen

Energiebedarf von 0,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, hohe Effizienz

Das Auto mit dem Namen muc22 hat in einem sechstägigen Test am Münchner Flughafen einen neuen Entfernungsrekord mit einer einzigen Batterie-Ladung aufgestellt. Mit 15,5 Kilowattstunden, das ist eine geringere Akku-Kapazität als viele Plug-in-Hybride mitbringen, fuhr das Auto über eine Distanz von 2574 Kilometern.Um an den Punkt zu kommen, bei dem man so eine hohe Effizienz erreicht, haben die Münchner Studenten lange an zahlreichen Parametern gefeilt. So erreicht das Fahrzeug beispielsweise nur eine Höchstgeschwindigkeit von 42 Kilometern pro Stunde. Außerdem wiegt es ohne Fahrer gerade einmal 170 Kilogramm. Auch die Form wurde auf einem möglichst niedrigen Luftwiderstand optimiert und der cW-Wert lag letztlich bei 0,159.Den Antrieb des muc22 übernehmen zwei Permanentmagnetmotoren mit maximal 440 Watt, die aber heruntergeregelt wurden. Das Auto ist außerdem mit einem Galliumnitrid-Inverter anstelle der üblichen Siliziumkarbid-Inverters, die in Serienfahrzeugen verwendet werden, ausgestattet.Die Rekordfahrt fand in einem leeren Hangar des Münchner Flughafens statt, so dass es keine wetterbedingten Störungen gab. Der bisherige Rekord lag bei 1.609 Kilometern, aber das Team aus sieben Fahrern erreichte diese Distanz bereits nach vier Tagen - und da die Batterie noch nicht leer war, fuhr das Auto weiter. Letztlich erreichte man den deutlich höheren Wert von 2574 Kilometern und kam so auf einen Energiebedarf von gerade einmal 0,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Umgerechnet auf einen Verbrennungsmotor würde dies bedeuten, dass man mit einem Liter Benzin rund tausend Kilometer weit kommt.Die effizientesten Serien-Elektroautos für den Straßenverkehr kommen auf 14,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, sind also weit von solchen Bestwerten entfernt. Die Arbeit der Studenten wird sich hier natürlich nicht direkt übernehmen lassen, um effizientere E-Autos zu konstruieren. Allerdings dürften verschiedene Ideen letztlich doch in die Entwicklung von Serienfahrzeugen einfließen.