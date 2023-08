Waipu.tv startet neue Sender und feiert Full-HD-Meilenstein

Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv feiert einen Meilenstein: Man hat die Umstellung auf 1080p-Full-HD-Bildqualität abgeschlossen und rühmt sich nun mit dem größten Angebot an HD-Fernseh-Inhalten.

Waipu zeigt Fernsehen in bester Bildqualität

Unterschied 1080i und 1080p

Neue Sender freigegeben

Das meldet das Online-Magazin Digital Fernsehen . Damit bietet Waipu jetzt eine höhere Bildqualität, als das bei Satellitenempfang und beim Kabelfernsehen derzeit möglich ist, denn beide Empfangswege setzten auf 1080i.Der kleine aber feine Unterschied liegt bei den HD-Inhalten an der Abkürzung nach der Pixelangabe. Bei 1080p steht das p für progressive, bei 1080i das i für interlaced.Bei der 1080i-Übertragung werden Daten gespart, indem weniger Bildzeilen übertragen werden. Dadurch kann es besonders bei schnellen Bewegungen wie bei Sportveranstaltungen oder Actionszenen zu leicht wahrnehmbaren Bewegungsartefakten kommen - bei 1080p ist das nicht so. 1080p ist eine Vollbild-Technologie, bei der 50 ganze Bilder pro Sekunde hintereinander weg gesendet werden."Waipu.tv bietet mit der technischen Umstellung nun die meisten Full-HD-Sender im deutschen Fernsehmarkt", erklärt Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, Betreiberin von Waipu.tv. "Die Zukunft des Fernsehens liegt ganz klar in der IPTV-Übertragung. Nur hier können alle technischen Anforderungen auf modernsten Standards flexibel und schnell angepasst werden."Waipu.tv ist damit nun laut eigenen Angaben "Übertragungsweg Nummer 1 für HD-Inhalte, mit 165 Kanälen in Full-HD lässt Waipu.tv alle anderen Empfangswege wie Kabelfernsehen, Satellit oder DVB-T2 weit hinter sich". Der IP-TV-Anbieter Zattoo ist auch bereits bei der Umstellung auf Full-HD mit 1080p.Neben der technischen Umstellung feiert Waipu aber auch noch den Zuwachs bei seinen Sender-Angeboten . Ganz neu ist seit wenigen Tagen Red Bull TV Explore. Anfang August startet zudem Travel XP HD.