Waipu.tv startet neue Kanäle "Cinema of Hearts" und "Filmlegenden"

Waipu.tv rüstet auf: Das TV-Streaming-Angebot von Waipu.tv wird mit neuen Kanälen ergänzt. Wer bereits ein Perfect Plus-Paket abonniert hat, bekommt "Filmlegenden" und "Cinema of Hearts" und damit eine Vielzahl an neuen Filmen kostenlos dazu.

Lohnt sich Waipu.tv?

Zusammenfassung Waipu.tv rüstet auf: Neue Kanäle "Filmlegenden" und "Cinema of Hearts".

Perfect Plus-Paket für 13 Euro monatlich mit Video-on-Demand- und New-TV-Kanälen.

Zugang zu mehr als 20.000 Filmen und Serien.

Waiputhek bietet Sender-Mediatheken, Aufnahme- und Restartfunktion.

Bis zu 230 TV-Sender bei Waipu.tv verfügbar.

Cinema of Hearts und Filmlegenden auch als Prime-Channel für je 4€ mtl.

Übersicht zu allen Streaming-Paketen

Das hat Waipu.tv angekündigt. Es gibt zwei neue Video-on-Demand-Kanäle im Port­fo­lio, die in der Waiputhek zu finden sind. Die beiden neuen Kanäle bieten seichte Unterhaltung für die ganze Familie:"Pünktlich vor dem Valentinstag startet mit "Cinema of Hearts" damit ein Programm für alle, die auf der Suche nach romantischen Komödien, Herzschmerz-Dramen oder leidenschaftlichen Coming-of-Age-Stories sind", schreibt der Anbieter. Diese Filme könnt ihr also ab sofort auswählen.Ab dem 1. März startet dann der Kanal "Filmlegenden": "Filmlegenden hingegen ist ein Kanal filmischer Meisterwerke und großer Kinomomente, also für Filmliebhaber und Fans handverlesener internationaler und genreübergreifender Spielfilme", so Waipu.tv. Für alle Kunden des Perfect Plus-Pakets sind beide neuen Ergänzungen zur Video-on-Demand-Bibliothek ohne Aufpreis verfügbar.Teile der Waiputhek sind übrigens auch in anderen Abo-Stufen mit dabei. So gibt es aktuell eine Auswahl von mehr als 20.000 Filmen und Serien auf Abruf aus allen Genres plus Sender-Mediatheken. Wer schauen möchte, welche Mediatheken genau in den Abo-Stufen dabei sind, informiert sich am besten direkt bei Waipu.tv. Einige Mediatheken sind für alle Kunden abrufbar, andere sind ausschließlich für Comfort- oder Perfect Plus-Kunden verfügbar.Die Neuerungen sind für alle Kunden des Perfect Plus-Pakets (das kostet derzeit 12,99 Euro monatlich) ohne weiteren Aufpreis verfügbar.Bei Waipu.tv gibt es aktuell je nach gebuchtem Paket bis zu 230 TV-Sender, plus Video-on-Demand, Aufnahme- und Restartfunktion, uvm."Cinema of Hearts" gibt es im Übrigen bei Amazon Prime zum Aufpreis von 3,99 Euro monatlich. Enthalten sind Filme wie "Eine wie Keine", "50 erste Dates", "Wedding Planer" und "Twilight". Auch den Kanal "Filmlegenden" gibt es als Prime-Channel für 3,99 Euro monatlich extra. Dort findet man Klassiker wie "Ghostbusters", "Trainspotting", "Basic Instinct" und "Die Glücksritter".Wer sich bei Waipu.tv für ein Perfect Plus-Paket entscheidet, zahlt nur 12,99 Euro und hat mehrere Dutzend Video-on-Demand- und New-TV-Kanäle gleich kostenlos mit dabei.