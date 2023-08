Dells schneller 500Hz-Monitor deckt jetzt alle Gaming-Nutzer ab

Der Computerkonzern Dell legt in der Klasse der schnellsten Gaming-Monitore noch einmal nach: Das Unternehmen stellte jetzt den Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524HF) vor, mit dem der Anbieter nun endlich das ganze Nutzer-Spektrum abdecken kann.

Das Schwestermodell AW2524H hatte Dell bereits auf der Elektronikmesse CES zum Jahresbeginn vorgestellt und damit einen Innovationspreis abgeräumt. Dieses Modell richtete sich allerdings an Nutzer, die mit Nvidia-Grafikkarten arbeiten. Mit dem nun vorgestellten Produkt bedient Dell aber auch die AMD-User, was sich am nun integrierten Support für AMD FreeSync Premium zeigt.Wie der Name des Monitors schon andeutet, verfügt dieser über ein Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz - wobei dies aber die übertaktete Spezifikation ist. Die native Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 480 Hz, was aber immer noch extrem schnell ist. Dell wirbt hier zwar damit, den schnellsten Gaming-Monitor anzubieten, allerdings kann der Konkurrent ASUS mit einem 540-Hz-Panel sogar noch etwas mehr bieten.Die hohe Bildwiederholfrequenz des Displays geht einher mit einer Reaktionszeit von 0,5 ms. Das Gerät ist VESA AdaptiveSync-zertifiziert, um ein flüssiges Gameplay zu ermöglichen. Der Kauf lohnt sich allerdings nur, wenn man eine AMD Radeon RX 7900 XTX oder besser verwendet, um bei den besten PC-Spielen ausreichend hohe Bildwiederholraten zu erreichen.Obwohl die Geschwindigkeit das Hauptargument für den Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524HF) ist, verfügt das Gerät über weitere attraktive Eigenschaften: Das Display erreicht laut Hersteller 99 Prozent sRGB und unterstützt TUV ComfortView Plus, um den Anteil des blauen Lichts zu reduzieren. Der Standfuß ist flexibel einsetzbar und es gibt eine ausklappbare Headset-Aufhängung.Laut Dell soll der neue Monitor ab dem 12. September an den Handel ausgeliefert werden. Preise wird der Hersteller allerdings erst kurz vor diesem Termin bekannt geben.Monitor-Angebote bei den Angeboten der Woche von nbb.com