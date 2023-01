ROG Swift Pro: Asus stellt ersten Gaming-Monitor mit 540 Hz vor

Anlässlich der CES 2023 präsentiert Asus seinen neuen 24-Zoll-Monitor, mit dem der Hersteller auf den eSport-Bereich abzielt und erstmals eine Bildwiederholrate von bis zu 540 Hz erreicht. Der ROG Swift Pro verfügt zudem über Nvidias G-Sync-Prozessor und einen Audio-Konverter.

eSport-taugliche Full-HD-Auflösung, Nvidia G-Sync und Co.

Asus

Mit dem neuen ROG Swift Pro PG248QP samt verbesserter E-Sport-TN-Technologie (E-TN) verspricht Asus 60 Prozent schnellere Reaktionszeiten, höhere Bildwiederholraten und ein klareres Bild im Vergleich zu klassischen TN-Panels. Zudem konnte man nicht nur sein Versprechen einhalten, mit einem 500-Hz-Monitor am Markt zu starten, sondern dank Overclocking (OC) sogar bis zu 540 Hz erreichen. Damit will das Unternehmen einmal mehr wettbewerbsfähig bleiben und vorrangig professionelle Gamer ansprechen.Auf 24,1 Zoll bietet der ROG Swift Pro eine Standard-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Wählen Spieler mittlerweile gern das QHD- oder gar 4K-Format, ist die klassische Full-HD-Auflösung (FHD) im E-Sport-Bereich noch immer essenziell. Zur Tearing- und Latenzminimierung verbaut Asus einen dedizierten Nvidia G-Sync-Prozessor , der in Kombination mit dem sogenannten Nvidia Reflex Analyzer die End-to-End-Systemlatenz erfasst und das Spiel bzw. die Monitoreinstellungen dahin gehend optimiert.Die Latenz soll auch in Hinsicht auf den Sound verbessert worden sein. Ein integrierter ESS-DAC soll die Reaktionszeiten verringern und mit virtuellem Surround-Klang Effekte unter anderem von Schüssen und Schritten in Spielen akustisch deutlicher darstellen. Abschließend spricht Asus von einem neuen Design mit einklappbarem Standfuß, um für mehr Platz auf dem Schreibtisch zu sorgen. Derzeit liegen noch keine Informationen hinsichtlich des Preises oder der Verfügbarkeit in Deutschland vor.