Alienware AW2524H: Gaming-Monitor mit bis zu 500 Hz vorgestellt

Alienware Limited hat einen neuen Monitor vorgestellt, der sich mit einer besonders hohen Bildwiederholrate von der Konkurrenz abheben soll: Der Alienware AW2524H liefert nämlich bis zu 500 Hz für besonders flüssiges Gaming. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich den Monitor etwas genauer angeschaut.Beim Alienware AW2524H handelt es sich um einen 24,5 Zoll (62,23 cm) großen Monitor im 16:9-Format. Die Auflösung beträgt 1920 x 1080 Pixel, also Full HD. Nativ wird eine Bildwiederholrate von 480 Hz geboten, diese steigt im Overdrive-Modus und somit übertaktet auf 500 Hz an. Voraussetzung ist allerdings, dass der Monitor via DisplayPort mit dem PC verbunden wird. Über HDMI beträgt die Wiederholungsrate immerhin noch 240 Hz.Die Grey-to-grey-Reaktionszeit gibt der Hersteller mit 0,5 bis 1 ms an. Neben Nvidia G-Sync werden noch HDR 400 und Alienware FX unterstützt. Wann und zu welchem Preis der Alienware AW2524H in Deutschland erhältlich ist, ist noch nicht bekannt.