Ohne Embargo: Ex-Huawei-Tochter Honor soll ungebremst wachsen

Die frühere Huawei-Tochter Honor soll in den nächsten Jahren auch außerhalb Chinas extrem wachsen. Nachdem man in China mittlerweile die Nummer 1 im Smartphone-Markt ist, nimmt Honor laut CEO George Zhao jetzt eine weltweites Wachstum ins Visier.

Mehr Geld für Forschung und Entwicklung als für Marketing

Wie Zhao gegenübner dem staatlich betrieben China Securities Journal erklärte, will Honor in Kürze im großen Umfang mit dem internationalen Vertrieb seiner Smartphones und anderen Produkte beginnen. Das dadurch erwartete Wachstum werde wohl die nächsten fünf Jahre ganz ohne Flaschenhälse laufen - soll also ständig weitergehen, ohne dass dabei bedeutsame Hürden im Weg stehen werden.Um international im Wettbewerb bestehen zu können, plant Honor große Investitionen, will sich aber vor allem auf Entwicklung und Forschung konzentrieren. So soll mehr Geld in "Research and Development" fließen als in Marketing, Andere Hersteller wie Samsung oder Apple arbeiten hingegen mit deutlich größeren Marketing-Budgets.Auch im Vergleich zum früheren Mutterkonzern Huawei wäre dies ein Unterschied, denn Huawei trieb seinen Aufstieg zu einem der größten Smartphone-Lieferanten der Welt vor Inkrafttreten des US-Embargos ebenfalls mit einem enormen Marketing-Budget voran. Zhao betonte, dass derzeit bereits mehr als die Hälfte der 12.000 Mitarbeiter von Honor in den R&D-Abteilungen tätig sind.International hat Honor bisher noch einen schweren Stand. Zwar konnte man in China innerhalb der 18 Monate seit der Abspaltung von Huawei erheblich wachsen und sich im März 2022 erstmals den Spitzenplatz unter den dort aktiven Smartphone-Herstellern sichern. Weltweit gesehen hält sich die Reichweite von Honor aber noch in Grenzen, so dass Honor noch immer nicht Teil der Top 5 der international nach Stückzahlen erfolgreichen Smartphone-Hersteller ist.Bei seinen Bemühungen um weltweites Wachstum wird Honor keinen leichten Weg vor sich haben, schließlich herrscht ein gigantischer Konkurrenzkampf, in dem neben Apple und Samsung auch andere chinesische Hersteller wie Xiaomi sowie Oppo und Vivo mit ihren diversen Tochtermarken und Ausgründungen mit attraktiven Geräten und Preisen um die Kundengunst ringen.