"Unmoralisches" Lootbox-System: Mario Kart-Klage gegen Nintendo

Die Anschuldigung hat bereits viele Branchengrößen getroffen, nun muss sich Nintendo vor Gericht verantworten. In einer Klage wird der Vorwurf erhoben, das Unternehmen nutze versteckte Mechaniken, um den Verkauf von "unmoralischen" Mikrotransaktionen anzuheizen.

Nintendo vor Gericht: Unternehmen soll "unmoralische" Mikrotransaktionen nutzen

Anreize nennt man das

Zusammenfassung Nintendo muss sich wegen "unmoralischer Mikrotransaktionen" verantworten.

US-Amerikaner reichte Klage ein, die sich zu Sammelklage ausweiten könnte.

Anklage wirft Nintendo versteckte Mechaniken zum Verkauf vor.

Nutzer sollen durch künstliche Hürden zum Kauf animiert werden.

Regulierungsbehörden rund um den Globus beschäftigen sich seit Jahren mit dem Phänomen der Lootboxen und anderen sogenannten Gacha-Systemen in Spielen. Für viele Beobachter ist die Lage klar: Unternehmen zielen vor allem auf junge Nutzer, die mit möglichst undurchschaubaren Mechaniken zum Kauf von möglichst vielen digitalen Wundertüten angeregt werden. Die Industrie wird scharf dafür kritisiert, trotz dieses Gegenwindes scheinen die hohen Gewinne aber oft zu verlockend. Genau dieser Vorwurf trifft jetzt Nintendo und sein Mobile-Game Mario Kart Tour.Wie Axios berichtet, hat ein junger US-Amerikaner mit Unterstützung seines Vaters eine Klage gegen das japanische Unternehmen eingereicht, die sich zur empfindlichen Sammelklage gegen den Konzern auswachsen könnte. Nintendo hatte Spielern "Spotlight Pipes" verkauft, die zufällige Belohnungen für das Rennspiel versprachen. Völlig unklar bleibt dabei aber, welche Chance die Spieler überhaupt haben, die beworbenen Inhalte zu erhalten.Dazu kommt dann laut der Anklage eine zweite bekannte Mechanik, die Nutzer in der Hoffnung, nützliche Upgrades zu produzieren, immer wieder dazu bewegen soll, für die erneute Aktivierung der "Pipes" echtes Geld auszugeben. Die Kläger stellen klar die Behauptung auf, dass Nintendo sogenannte "Dark Patterns" in seinem Spiel verbaut, indem man künstliche Hürden integriert, die ohne Bezahlung aus Sicht der Spieler kaum zu überwinden sind - nach Gesetz in einigen US-Bundesstaat eine verbotene Praktik. "Der Lootboxen-Mechanismus des Beklagten macht sich das spielerische Suchtverhalten zunutze und fördert es", heißt es in der Klage.