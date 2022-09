Unbeabsichtigter Leak? Logitech zeigt weiße Xbox Series X

Leaks von neuen Geräten kommen häufig völlig unbeabsichtigt durch eine vorzeitige Veröffentlichung von Zubehörherstellern zustande. Ein solcher Fauxpas könnte jetzt dem Schweizer Konzern Logitech passiert sein.

Es könnte auch eine Attrappe sein

Denn in einer Werbung von Logitech zu neuen Gaming-Zubehör taucht eine weiße Xbox Series X auf - doch die gibt es, wie Xbox-Fans wissen, bisher noch gar nicht. Anders als viele andere Modelle ist die Xbox Series X bisher nur mit einem schwarzen Gehäuse zu bekommen.Das berichtet das Online-Magazin Video Games Chronicle (VGC). Die Konsole, die von VGC entdeckt wurde, ist im Hintergrund eines Werbespots für das kabellose Logitech Headset Astro A30 zu sehen, wurde aber nirgendwo anders beworben.Es ist allerdings noch unklar, ob es sich dabei um eine offizielle Farbvariante handelt. In dem fraglichen Video sind mehrere Konsolen und Peripheriegeräte in Regalen zu sehen. Es könnte sich bei der weißen Xbox Series X um eine Sonderanfertigung für diesen Werbespot handeln.Abgesehen von Sondereditionen wie der Halo Infinite Xbox Series X ist die Series X seit ihrer Einführung im November 2020 nur in Schwarz erhältlich. Eine weiße Variante gab es bislang noch nicht. Allerdings hatte Microsoft erst vor einigen Tagen einen weißen beziehungsweise schwarz-weißen Xbox Elite Series 2 Core-Controller vorgestellt . Da würde eine Konsole in weiß oder schwarz-weiß gut zu passen, doch bis auf den Logitech-Werbespot gibt es überhaupt keine Hinweise, dass so etwas geplant ist.Diese neue Logitech-Werbung hat auf jeden Fall etwas losgetreten, denn die Aufmerksamkeit für den Werbespot ist jetzt richtig groß. VGC hat sich an Microsoft gewandt, um weitere Informationen zu erhalten, bisher aber keine Antwort erhalten.