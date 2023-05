Logitech MX Keys S: Beliebte Edel-Tastatur für Vieltipper neu aufgelegt

Der Peripheriegerätehersteller Logitech legt eine seiner erfolgreichsten Tastaturen neu auf. In Form der Logitech MX Keys S kommt eine überarbeitete Version der mit Nummern-Pad ausgerüsteten MX Keys auf den Markt, einer hochwertigen Tastatur für Vielschreiber.

Zusammenfassung Logitech MX Keys S: Neue Low-Profile-Tastatur mit Nummern-Pad und adaptivem Hintergrundlicht.

Schnelles, flüssiges und präzises Tipp-Erlebnis.

Verbindung über Logi Bolt USB-Receiver oder Bluetooth LE.

Akku-Laufzeit bis zu 10 Tage bei aktiviertem Hintergrundlicht.

15 Prozent Recycling-Plastik im Kunststoff, kohlenstoffneutraler Fertigungsprozess.

Ab Juni 2023 in schwarz und hellgrau zum Preis von 119,99 US-Dollar erhältlich.

Kombi-Paket mit neuer Maus Logitech MX Anywhere 3S.

Logitech

Was die technischen Neuerungen der Logitech MX Keys S, die in Kürze in Verbindung mit der neuen Maus Logitech MX Anywhere 3S auch als Kombi-Produktpaket angeboten werden soll, gibt es bisher wenige Informationen. Es handelt sich wieder um ein Low-Profile-Keyboard, das besonders flache Tasten aufweist, wie sie sonst eher in einem Notebook zu finden sind.Die MX Keys S sollen ein schnelles, flüssiges und präzises Tipp-Erlebnis bieten und somit vor allem für Entwickler und andere Anwender geeignet sein, die besonders viel schreiben. Zur Ausstattung gehört auch wieder die altbekannte, adaptive Hintergrundbeleuchtung, deren Helligkeit vom Nutzer selbst festgelegt werden kann.Sie schaltet sich immer erst dann an, wenn sich die Finger des Anwenders nähern, um so den integrierten Akku des Keyboards zu schonen. Durch den integrierten Helligkeits- und Abstandssensor wird die Beleuchtung auch über den Tag hinweg dem Umgebungslicht angepasst. Es gibt auch wieder die Smart Actions, um mit bestimmten Tastenkombinationen zusätzlich Aufgaben zu automatisieren.Die Verbindung zum Hostsystem wird bei der Logitech MX Keys S mittels eines Logi Bolt USB-Receivers hergestellt, kann aber auf Wunsch auch über Bluetooth LE erfolgen. Zuvor wurde bei der MX Keys ein 2,4-GHz-Empfänger verwendet. Der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 1500mAh und soll so bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung bis zu 10 Tage durchhalten. Schaltet man die Beleuchtung ab, sollen sogar bis zu fünf Monate Nutzungsdauer möglich sein.Ein tatsächlicher Unterschied zum Vorgängermodell besteht bei dem Logitech MX Keys S Keyboard darin, dass hier eine kohlenstoffneutrale Fertigung erfolgt und im Kunststoff der drahtlosen Tastatur ein Anteil von 15 Prozent aus Recycling-Plastik enthalten ist. Die MX Keys S ist in Kürze zum Preis von 119,99 US-Dollar erhältlich. In Deutschland dürfte der Preis naturgemäß etwas höher ausfallen, sobald die neue kabellose Tastatur ab dem 10. Juni 2023 auch bei uns verfügbar ist. Der Kunde hat dann die Wahl zwischen einer schwarzen und einer hellgrauen Version.