Amazon Music für Prime-Mitglieder aufgewertet: Mehr Songs und Extras

Amazon Music hat überraschend eine großzügige Aufwertung der für Prime-Abonnenten kostenlos angebotenen Musik-Bibliotheken angekündigt. Es gibt neue Funktionen, viele Verbesserungen sowie Zugang zu nun 100 Millionen Songs.

Neue Podcasts starten

Gratis-Podcasts, Music Prime und Unlimited

Das hat der Online-Riese bestätigt und eine kurze Pressemeldung dazu herausgegeben. Demnach wird der Konzern seinen Prime-Kunden unter anderem werbefreie Podcasts, neue "Amazon Exclusive"-Shows und eine Podcast-Vorschau-Funktion bieten. Außerdem wurde der kostenlos zugängliche Musikkatalog des Unternehmens erweitert."Wir haben unser Musikangebot für Prime-Mitglieder erweitert und bieten ihnen nun 100 Millionen Songs im Zufallsmodus, die meisten werbefreien Top-Podcasts und Funktionen, die das Entdecken neuer Inhalte in der Amazon Music-App erleichtern - und das alles ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft."Zum Vergleich: Bisher bot Amazon Prime in der inkludierten, kostenlos zugänglichen Musikbibliothek 2 Millionen Lieder - jetzt sind es über 100 Millionen.Als Prime-Mitglied kann man die Lieder werbefrei abspielen und eine Sammlung von "All Access"-Wiedergabelisten erkunden, die auf dem Hörgeschmack der Nutzer basieren. Ebenfalls neu: Diese individuellen Wiedergabelisten können heruntergeladen werden, um sie offline abzuspielen. "Prime-Mitglieder können Musik und Podcasts nach ihren Vorlieben durchsuchen, beliebige Interpreten, Alben oder Wiedergabelisten aus dem Katalog in der Zufallswiedergabe abspielen und eine Sammlung von All-Access-Wiedergabelisten streamen, die auf persönliche Hörvorlieben zugeschnitten sind und zum Herunterladen für die Offline-Nutzung zur Verfügung stehen."Neben der Verbesserung bei der Musikwiedergabe starten Änderungen für Amazons Podcasts. Ein Großteil der aktuell verfügbaren Podcasts wurden werbefrei gemacht. Dazu gehören Podcasts von CNN, ESPN, New York Times und NPR sowie Premium-Podcasts aus dem Wondery-Katalog wie Dr. Death, Even the Rich und SmartLess. Es wird zudem neue Amazon-Exklusiv-Podcasts geben.Für Podcast-Fans startet zusätzlich eine Podcast-Vorschau-Funktion. Diese Vorschau beinhaltet kurze Clips und Ausschnitte aus Podcasts, um den Hörern einen Einblick in die auf der Plattform verfügbaren Inhalte zu geben. Man kann also kurz reinhören, und das an relevanten Stellen, die Amazon per KI kuratierte. Die Updates sind ab sofort in den Apps für Amazon Prime-Mitglieder verfügbar.