Vier Monate Amazon Music Unlimited - jetzt komplett gratis testen

Von heute ab können Musikfans Amazon Music Unlimited gratis tes­ten, drei Mo­na­te lang erhält man eine kostenlose Probe­mit­glied­schaft . Bei Nicht­ge­fal­len kann man das Abo einfach wieder kündigen. Für die Sommerzeit bekommt man damit über 50 Millionen Songs geschenkt.

Streaming-Dienste gibt es inzwischen viele. Marktführer Spotify , Apple Music, Deezer, Google Play und Amazon liefern sich dabei einen harten Wettbewerb um Marktanteile. Für Musikfans springen dabei immer wieder mal interessante Sonderangebote heraus, wie eben jetzt bei Amazon Music Unlimited . Wer Prime-Mitglied ist und bislang keine Probemitgliedschaft des Streamingdienstes nutzte, zahlt für die ersten vier Testmonate unbegrenzten Musikgenuss tatsächlich mal nichts. Normalerweise werden dafür alleine 7,99 Euro monatlich fällig für Amazon Prime-Kunden, man spart hier also satte 31,96 Euro ein.Auch Nicht-Prime-Mitglieder kommen in den Genuß der Gratismonate, hier sind es aber nur derer drei. Da sich die monatlichen Kosten hier auf 9,99 Euro belaufen, liegt die Ersparnis hier aber immer noch bei beachtlichen 29,97 Euro.Amazon Music Unlimited bietet mit etwa 50 Millionen Songs einen etwa um ein Drittel größeren Musikkatalog als der Branchenprimus Spotify und steht dem Streaming-Pionier auch technisch in nichts nach. Zudem werden zahlreiche Hörspiele und auch Spiele der Fussball-Bundesliga live übertragen.Mit Apps für Android, iOS, PC, Mac, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo , Echo Dot sowie Unterstützung für Geräte von Sonos und Bose ist Amazon Music sehr breit aufgestellt. Nach Belieben kann man Musik als Playlists auf Endgeräte herunterladen und diese dann auch offline hören. Durch Werbung wird man beim Anhören dabei nicht gestört.Für Fußball-Fans hat Amazon Music darüber hinaus einen Extra-Service mit an Bord. Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga sowie DFB-Pokalspiele und europäische Wettbewerbe wie die Champions League mit deutscher Beteiligung streamt der Dienst mit einer Live-Be­richt­er­stat­tung. Amazon bietet Analysen, Kommentare und Interviews für jedes Einzelspiel und zusätzlich über den Podcast mit dem Namen "Zweierkette" eine 90-minütige Spieltag-Zusammen­fas­sung live an jedem Montagabend.Mit dem aggressiven Werbeangebot kann Amazon den Mitbewerbern sicher ein paar Kunden abspenstig machen, zudem baut der Streamingdienst sein Live-Angebot immer weiter aus. Das nötige Kleingeld hat der Milliardenkonzern dafür ja in der Tasche.Spotify ist bislang zwar Marktführer bei den Nutzerzahlen, verdankt dies aber vor allem dem Fakt, einer der ersten Anbieter mit einem großen Musikkatalog gewesen zu sein. Branchenkenner wie der Chef von Apple Music gehen sogar davon aus, dass sich Spotify auf Dauer nicht alleine halten können wird . Während Konzerne wie Amazon und Apple Musikstreaming eher als Plattform für die Kundenbindung betrachten, ist Spotify komplett von den Einnahmen des Streaminggeschäfts abhängig.