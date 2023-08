Babylon 5: The Road Home ist da und könnte nicht der letzte Film sein

Heute ist etwas eingetreten, was Fans der Science-Fiction-Serie Babylon 5 wohl niemals zu hoffen gewagt haben, denn es wurde ein neues Abenteuer von und mit Captain Sheridan, Ivanova, Delenn, Londo, und Co. veröffentlicht. Und es ist womöglich nicht der einzige Film.

Babylon 5: The Road Home startet "großartig"

Babylon 5 als Kultserie zu beschreiben, würde ihr vermutlich nicht gerecht werden, denn die Weltraumoper war bahnbrechend. Aus heutiger Sicht sind zwar Optik und vor allem die Effekte alles andere als gut gealtert, dennoch hat kaum eine Sci-Fi-Serie eine vergleichbare erzählerische Tiefe und Komplexität erreicht.Zwischen 1993 und 1998 waren insgesamt 110 Folgen zu sehen, wohlgemerkt muss man aber die fünfte Staffel etwas bis sehr ausklammern, da hier eine Art Resteverwertung stattfand. Grund: Wegen einer drohenden Absetzung wurden viele Handlungsstränge in die vierte Staffel vorgezogen. Staffel 5 bekam dann dennoch grünes Licht, aber es blieb nicht viel Inhalt dafür übrig.30 Jahre nach dem Debüt kehrt Babylon 5 ins Fernsehen zurück, und zwar mit Babylon 5: The Road Home. Dort spielen auch alle Stars von damals mit. Zwar sind viele Schauspieler mittlerweile verstorben, bei The Road Home handelt es sich aber um einen animierten Film - wobei alle Schauspieler, die das können, den Figuren in der englischen Originalfassung ihre Stimme leihen.Und laut Serienvater J. Michael Straczynski (JMS) ist das womöglich nicht das letzte neue Abenteuer dieser Art: Denn JMS hat auf Twitter bzw. X mitgeteilt , dass er gehört habe, dass die Verkaufszahlen "großartig" sind. Fans, die mehr sehen wollen, rät er, sich bei Warner Bros. Entertainment zu melden: "Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es die Leute von @WBHomeEnt wissen - denn neben den Verkaufszahlen (die, wie ich höre, großartig sind) zählt auch der Enthusiasmus sehr viel."Laut JMS könnte man "leicht" zwei Filme dieser Art pro Jahr veröffentlichen: "Ich denke, wir könnten locker zwei pro Jahr machen und das Qualitätsniveau halten; mehr als das wäre zu viel des Guten. Wie lange das so weitergeht, hängt davon ab, wie lange wir es noch gut machen können. Aber das sind alles Spekulationen meinerseits, es gibt noch keine Pläne für die Zeit nach (The Road Home)."