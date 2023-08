iPhone SE 4: Neue Details zum günstigen Apple-Smartphone geleakt

Mit der vierten Generation des iPhone SE könnte Apples günstigstes Smartphone einen deutlichen Sprung nach vorn wagen. Gerüchten zufolge soll das iPhone 14 als Basis dienen, samt Face-ID, USB-C und OLED-Display. Die Home-Button-Ära wäre somit beendet.

Tausche alten Home-Button gegen alte Notch

6,1 Zoll OLED-Display und nur eine Hauptkamera

Neben dem klassischen iPad (9. Generation) gehört das iPhone SE 3 zu den letzten Überbleibseln im Apple-Sortiment, das weiterhin auf einen Home-Button setzt. Ging man bisher davon aus, dass auch der Nachfolger - ein mögliches iPhone SE 4 - auf dem alten Design aufbaut, rechnen Insider mitt­ler­weile mit einem deutlich größeren Upgrade.Auf X (früher Twitter) beschreibt der mittlerweile bekannte Leaker "Unknownz21" die vierte Generation des iPhone SE neuerdings als ein iPhone 14-Derivat. Zudem geht er weiter ins Detail und gibt einige wesentliche Eckdaten des ver­gleichs­wei­se günstigen Apple-Smartphones preis.So soll sich das iPhone SE 4 auf Basis des iPhone 14 nicht nur vom nostalgischen Home-Button verabschieden, sondern zudem auch die FaceID-Ge­sichts­er­ken­nung übernehmen und auf den im iPhone 15 (Pro) eingeführten USB-C-Anschluss anstelle des Lightning-Ports setzen.Darüber hinaus ist ein Action-Button im Gespräch, der in diesem Jahr den Mute-Switch des iPhones ersetzen soll. Eine ähnliche Prognose gab bereits im letzten Jahr der Display-Experte Ross Young ab ( wir berichteten ).Im gleichen Atemzug könnte Apple das iPhone 4 SE von älteren LC-Displays auf die OLED-Technik umstellen. Wie die Webseite ITHome (via MacRumors ) berichtet, sollen sich Zulieferer bereits um Aufträge bemühen, die AMOLED-Panels für die vierte Generation des Einsteiger-iPhones herzustellen. Dabei ist die Rede von 6,1 Zoll großen Displays.Sollten sich die Gerüchte und Leaks bewahrheiten, wäre ein optischer Unterschied zum iPhone 14 (Pro) und iPhone 15 (Pro) lediglich in Hinsicht auf die traditionelle Bildschirmkerbe (Notch) und bei der Ausstattung mit nur einer einzelnen Kameralinse an der Rückseite zu erkennen. Von einem Marktstart des iPhone SE 4 wird nicht vor 2025 gerechnet.