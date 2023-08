Microsoft nach Angriff durch chinesische Hacker am Pranger

Dass Microsoft sich Kritik aussetzen muss, dass der Konzern unverantwortlich mit Sicherheitslücken umgeht , ist nicht neu. Jetzt hat einem Bericht zufolge der US-Heimatschutz eine Untersuchung eingeleitet, um Microsofts Rolle beim Angriff durch chinesische Hacker einzuordnen.

Untersuchung gegen Microsoft

Risiken für die Cloud

Gestohlene Signatur

Zusammenfassung US-Heimatschutzministerium leitet Untersuchung gegen Microsoft ein

Untersuchung soll Microsofts Rolle bei einem Hackerangriff klären

Kritik an Microsofts Cybersicherheitspraktiken wird laut

Untersuchung konzentriert sich auf Cloud-Computing-Infrastruktur

Gremium überprüft Risiken & Identitäts- und Authentifizierungsmanagement

Unklar, welche Konsequenzen die Untersuchung hat

Das meldet das Online-Magazin Bloomberg und bestätigt damit, dass das sogenannte Cyber Safety Review Board der CISA eine offizielle Untersuchung gegen Microsoft führt.Microsoft geriet ins Fadenkreuz dieser US-Cyber-Untersuchung, nachdem ein Einbruch in die E-Mail-Konten von Regierungsbeamten bekannt wurde Eine wichtige Frage soll dabei sein, inwieweit Microsoft den Einbruch in die Systeme der Regierung überhaupt erst möglich gemacht hat - einige Politiker glauben, dass der Konzern die Ministerien im Unklaren über mögliche Angriffe gelassen hat. Zudem soll der Konzern versucht haben, Schwachstellen zu vertuschen und erst viel zu spät reagiert haben.Wie Bloomberg berichtet, soll sich das Gremium zur Überprüfung der Cybersicherheit auf die Risiken für die Cloud-Computing-Infrastruktur konzentrieren.Einem von Bloomberg zitierten Beamten des Heimatschutzministeriums zufolge wird sich das Gremium mit dem Identitäts- und Authentifizierungsmanagement befassen und alle relevanten Cloud-Service-Anbieter untersuchen - also auch einen Blick auf andere Unternehmen werfen.Das öffentliche Interesse an Microsofts Cybersicherheitspraktiken ist nicht neu. In letzter Zeit sah sich das Unternehmen zunehmender Kritik von Computersicherheitsexperten und Regierungsbehörden ausgesetzt, die die Angemessenheit der Maßnahmen zum Schutz der Kunden vor Sicherheitsverletzungen infrage stellten.Bei einem der bekannten Sicherheitsvorfälle wurde ein Microsoft-Signaturschlüssel verwendet , der es den Hackern ermöglichte, in die Netzwerke einzudringen und Zugang zu den E-Mails der Beamten zu erhalten.Welche Konsequenzen die Untersuchung nun haben könnte, ist unklar. Als Reaktion auf die jüngsten Vorfälle verpflichtete sich Microsoft, kritische Sicherheitsprotokolle ab September allen Lizenznehmern der Cloud-Dienste des Unternehmens zugänglich zu machen, um Cybersicherheitsmaßnahmen gezielt zu verschärfen.