Microsoft zieht Exchange Server-Update nach massivem Problem zurück

Zuvor hatte es widersprüchliche Berichte zu den fehlgeschlagenen Updates gegeben. Laut Günter Born meldeten erste Administratoren kurz nach der Veröffentlichung der Updates am Patch-Day, dass sich die Exchange-Updates nicht installieren oder die Systeme nach der Installation nicht wieder starten ließen.Die Probleme gingen so weit, dass viele Betroffene davon sprachen, dass ihr System unbrauchbar gemacht wurde - ein Super-GAU für Administratoren. Es kristallisierte sich aber recht schnell heraus, dass es nur Probleme auf nicht-englischsprachigen Servern gab.Das Online-Magazin Heise berichtete, es seien vor allem deutschsprachige Exchange-Server-Instanzen betroffen und Microsoft könne laut einer Stellungnahme den Fehler nicht nachvollziehen. Mittlerweile ist das Exchange-Team aber einen Schritt weiter.In dem Beitrag zum Sicherheits-Update in der Techcommunity wurde nun ein ergänzender Hinweis aufgenommen. Demnach hat Microsoft das Update zurückgezogen und untersucht den Vorfall aktuell genauestens. Vermutlich werden die nicht-englischsprachigen Updates schon in Kürze wieder verfügbar sein, dann natürlich inklusive der Fehlerbehandlung.Nutzer von Exchange Server 2019 und Exchange Server 2016 sollten sich gedulden, bis der Konzern neue Informationen bereitstellen wird:"Wir sind uns der Set-up-Probleme auf nicht-englischen Servern bewusst und haben die August SU gestern Abend vorübergehend aus dem Windows/Microsoft-Update entfernt. Wenn Sie einen nicht-englischsprachigen Server verwenden, empfehlen wir Ihnen, mit der Bereitstellung von August SU zu warten, bis wir weitere Informationen zur Verfügung stellen."