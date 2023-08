Take-Two-Chef hält 50$ für "Red Dead Redemption"-Portierung für fair

Ende Juni kam bei vielen Spielern die Hoffnung auf, dass sie endlich eine Version von Red Dead Redemption für den PC bekommen. Ein "neues" RDR gibt es tatsächlich, allerdings handelt es sich dabei um eine Portierung für Switch und PS4 - mit einem saftigen Preis.

Lieblose und teure Portierung

Preis ist "großer Wert"

Zusammenfassung Fans erhofften sich eine PC-Version von Red Dead Redemption

Stattdessen gibt es eine Portierung für Switch und PS4.

2010 erschien RDR für Xbox 360 und PS3.

Portierung bietet keine Qualitätsverbesserungen oder Multiplayer.

Der Preis beträgt 50 Dollar.

Konsumenten sind mit dem Preis wohl kaum einverstanden.

Red Dead Redemption ist bereits 2010 erschienen und das " Western-GTA " gilt eines der besten Spiele von Rockstar Games. Das Spiel erschien ursprünglich für Xbox 360 und PlayStation 3, eine Möglichkeit auf aktuellen Plattformen (mit Ausnahme der Xbox) zu spielen gibt es nicht - es sei denn, man greift zum Nachfolger Red Dead Redemption 2.Vor kurzem hat Publisher Take-Two immerhin eine Version für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt, das Spiel wird am 17. August erscheinen. Dabei handelt es sich aber um eine relativ simple Portierung, Qualitätsverbesserungen und eine Multiplayer-Option gibt es keine. Dazu kommt, dass das Spiel bereits für die Xbox Series X erhältlich ist (als abwärtskompatibles Spiel) und dabei sogar 4K-Auflösung bietet. Der Preis dieser Version: 40 Dollar.Was Fans bzw. Besitzer einer Switch oder PlayStation 4 erzürnt, ist der Umstand, dass das Spiel 50 Dollar - in der schlechteren Version wohlgemerkt - kostet. Doch wie IGN berichtet, stört sich Take-Two-Chef Strauss Zelnick weder am Preis noch an der Portierung: "Das ist der Preis, der unserer Meinung nach kommerziell korrekt ist."Take-Two verwies auch darauf, dass das Spiel die Erweiterung Undead Nightmare inkludiert hat. Zelnick sagte dazu, dass das Add-on "ein großartiges eigenständiges Spiel war, als es ursprünglich veröffentlicht wurde, also haben wir das Gefühl, dass es zum ersten Mal ein großartiges Bundle ist und sicherlich einen großen Wert für die Verbraucher darstellt." Ob die Konsumenten derselben Meinung sind, kann man allerdings durchaus bezweifeln.