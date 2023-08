Fortschritt funktioniert nur Schritt für Schritt, auf der Starbase in Texas geht es nach dem verstolperten letzten Start deutlich voran. Bei einer wichtigen Feuerprobe konnten sich jetzt mehrere Systeme beweisen. Während des wichtigen Tests kamen aber auch neue Probleme auf.

Die Starbase faucht und feuert

Nicht alles lief rund

Wann kann es losgehen?

Zusammenfassung Fortschritt bei Starbase: Feuerprobe erfolgreich, neue Probleme

Booster 9 erwacht zum Leben, Static Fire Test mit 33 Triebwerken

Test erfolgreich, aber nur 2,74 Sekunden statt 5 Sekunden

4 Triebwerke zu früh deaktiviert, neue Zündsequenz getestet

Startfreigabe von FAA noch nötig

Am Sonntag war es mal wieder so weit in Boca Chica, Texas: Die Straße, die an der Starbase vorbei zu einem Strand am Golf von Mexico führt, ist gesperrt. Auf dem Orbital Launch Mount (OLM) steht seit Stunden Booster 9, dessen Außenhülle wegen des extrem kalten Treibstoffs im Inneren in frostigem Weiß erstrahlt. Wie die spektakulären Bilder von NasaSpaceFlight (siehe Video unten) zeigen, erwacht die gesamte Konstruktion kurz darauf zum Leben.An diesem Tag stand für den Booster, der den zweiten Versuch eines Orbitalflugs des Starship befeuern soll, der sogenannte "Static Fire Test" an, bei dem alle 33 Triebwerke für ein paar Sekunden gefeuert wurden. Ferner sollte sich bei diesem Test auch erstmals das neue Wasser-Schutzsystem (wir hatten über den Aufbau berichtet ) beweisen. Im Anhang haben wir euch den Teil des Videos verlinkt, der den spannenden Moment der Feuerprobe festhält.Wie die Analyse zeigt, bedeutet der Test für SpaceX auf dem Weg zum geplanten Orbitalflug, dass man zwei Schritte vor und einen zurück machen kann. Das OLM sowie die neue Wasser-Schutzanlage haben ihren Dienst geleistet, auch Booster 9 konnte erfolgreich, zusammen mit dem System, getestet werden.Im Detail zeigt sich allerdings, dass man hinter den gesteckten Zielen deutlich zurückbleibt. Statt der anvisierten 5 Sekunden konnte der Booster nur für 2,74 Sekunden befeuert werden, dabei hatten sich offenbar vier der 33 Raptor-Triebwerke frühzeitig selbst deaktiviert. Wie das Unternehmen ausführt, hatte man auch eine neue Zündsequenz getestet, weitere Details liefert man dazu aber nicht.Die brennende Frage nach der Feuerprobe: Wann kann SpaceX einen neuen Startversuch wagen? Neben den technischen Details, die man vor einem Start klären muss, sind es vor allem bürokratische Hürden, die das Unternehmen überwinden muss. Die Federal Aviation Administration, zuständig für die Startfreigabe, muss hier noch ihren Segen erteilen und unter anderem laut Elon Musk das Flugabbruchsystem neu zertifizieren.