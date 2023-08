Video-Bearbeitung steht jetzt allen Microsoft 365-Usern zur Verfügung

Microsoft macht die Bearbeitung von Videos jetzt zu einem allgemeinen Bestandteil seines Microsoft 365-Paketes. Alle Nutzer der Office-Umgebung sollen so also nun die Möglichkeit haben, auch Videoclips ohne zusätzliche Tools von Drittanbietern zu editieren.

Jetzt auch für alle Business-Kunden

Clipchamp: Das kann Microsofts Online-Video-Editor

Videos für alle(s)

Die Redmonder arbeiten hier mit Clipchamp, einer Cloud-Anwendung , die im September 2021 übernommen wurde. Dieses soll dabei helfen, die Bearbeitung von Videos aus der Profi-Ecke mit ihren komplexen Werkzeugen herauszuholen und auch Laien ermöglichen, gut aussehende Clips zu erstellen. Die Software ersetzt somit quasi den altbekannten MovieMaker.Dafür hatte Microsoft den Zugang zu dem Online-Editor bereits in die Microsoft 365 Personal- und Family-Abonnements integriert, die sich an Privatnutzer richten. Wie der Software-Konzern nun mitteilte, werde man Clipchamp auch zum Bestandteil der Business-Tarife der Office-Umgebung machen. Das Tool wird also auch für Nutzer, die mit Microsoft 365 E3-, Microsoft 365 E5-, Microsoft 365 Business Standard- und Microsoft Business Premium-Lizenzen arbeiten, nutzbar sein."Die Videos, die Sie aus Clipchamp exportieren, können über Microsoft Stream geteilt, eingebettet und in Microsoft Teams , in E-Mails mit Outlook und auf Microsoft Viva Engage abgespielt werden, wodurch Ihre Arbeitsabläufe nahtlos modernisiert werden. Egal, ob Sie Anleitungsvideos mit Kollegen direkt in der Cloud von OneDrive teilen oder Kunden eine Produktdemo mit einem Video in PowerPoint vorführen, sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie Ihre Arbeit durch Videos verbessern", erklärte Microsoft die sich dadurch eröffnenden Möglichkeiten.Anwender können schnell auf die Drag-and-drop-Funktionen in Clipchamp zugreifen, um Videos zu importieren und zuzuschneiden, und unerwünschte Lücken im Material entfernen. Ebenso kann der Editor Teile des Videos beschleunigen oder verlangsamen. Natürlich stehen dem User auch diverse Filter, Effekte und Texteinblendungen sowie Übergänge zur Verfügung.