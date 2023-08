Nach sechs Jahren bringt das Berliner IT-Unternehmen AVM mit dem FritzFon X6 ein neues DECT-Telefon auf den Markt. Dabei mussten sich FritzBox-Nutzer lange auf den Startschuss gedulden, der bereits für Ende 2022 geplant war. Nun beginnt der Verkauf für 99 Euro.

AVM

Telefon und Smart-Home-Steuerung in einem

FritzFon X6: Erste Details im Überblick

DECT-Telefon mit HD-Telefonie und hochwertiger Freisprechanlage

Bis zu fünf Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher

Webradio, Babyfon, Anruferansage, Wettervorhersage im Startbildschirm

Großes 2,4-Zoll-Farbdisplay, TFT, beleuchtete Tastatur, Headset-Buchse

Neue zusätzliche Favoritentaste, frei belegbar

Sprachübertragung ab Werk sicher verschlüsselt

FRITZ!Box-Steuerung, z.B. WLAN-Schaltung oder Mediaserver

FRITZ! Smart-Home-Steuerung, FRITZ!DECT 210/200, FRITZ!DECT 302/301

Schwarze und weiße Ausführung

Preis und Verfügbarkeit

Viele Leser dürften sich fragen: Wer benutzt denn im Jahr 2023 noch ein Festnetz-Telefon? AVM versucht diese Frage bereits in seiner Ankündigung zu beantworten, denn das neue FritzFon X6 wird hier nicht etwa als reines Telefon, sondern als "Multitalent für die Steuerung im digitalen Zuhause" angepriesen.In Kombination mit einer passenden FritzBox kann das DECT-Modell QR-Codes für den Gastzugang bereitstellen, das WLAN auf Knopfdruck (de)aktivieren, Dateien vom Mediaserver abrufen oder Lampen, Thermostate und Steckdosen über die Smart-Home-Schnittstelle steuern. Dabei ist zu erwähnen, dass auch der Vorgänger FritzFon C6 über ebenjene Funktionen verfügt.Welche Vorteile bietet also das neue FritzFon X6? Mit diesen Informationen bleibt AVM bisher hinter dem Berg. Eine Produktseite mit technischen Spezifikationen wurde bisher nicht veröffentlicht und der erste Ausblick auf die Details gleicht der Ankündigung anlässlich der IFA aus dem Vorjahr ( wir berichteten ).Somit bleibt es abzuwarten, inwieweit sich das leicht größere 2,4-Zoll-Display mit seiner versprochen guten Lesbarkeit und der "leistungsstarke Akku für lange Telefonate in hoher Sprachqualität" (Full-Duplex HD) vom FritzFon C6 absetzen kann, dass derzeit für circa 70 Euro verkauft wird. Die meisten Vorteile werden letztendlich durch das vorinstallierte FritzOS ermöglicht.Laut AVM soll das FritzFon X6 ab sofort im Handel verfügbar sein. Bisher fehlt in Online-Shops und im Preisvergleich allerdings jede Spur vom neuen DECT-Telefon. Zudem steht eine Preiserhöhung an: anstelle der für das vierte Quartal 2022 angekündigten 89 Euro wird das FritzFon X6 jetzt für 99 Euro verkauft.