FritzFon X6 startet zur IFA: Das kann das neue DECT-Telefon von AVM

In diesem Jahr wird der Internet-Spezialist AVM eine Reihe neuer Produkte mit zur IFA 2022 bringen. Im Rahmen der Internationalen Funkausstellung in Berlin startet so auch das neue FritzFon X6. Erste Details sind schon bekannt.

Großes Farbdisplay, Full-Duplex HD-Support, verbesserter Akku

Technische Details im Überblick DECT-Telefon mit HD-Telefonie und Freisprechanlage

Bis zu fünf Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher

Webradio, Babyfon, Anruferansage, Wettervorhersage im Startbildschirm

Großes 2,4-Zoll-Farbdisplay, TFT, beleuchtete Tastatur, Headset-Buchse

Neue zusätzliche Favoritentaste, frei belegbar

Sprachübertragung ab Werk sicher verschlüsselt

FritzBox-Steuerung, z.B. WLAN-Schaltung oder Mediaserver

Fritz Smarthome-Steuerung, FritzDECT 210/200, FritzDECT 302/301

Schwarze und weiße Ausführung

Ab dem 4. Quartal für 89 Euro (UVP) im Handel erhältlich

Das FritzFon X6 ist das erste neue DECT-Telefon von AVM seit 2018. Es soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen und eine Reihe neuer Funktionen in Verbindung mit FritzBox und Fritz Smarthome bieten - dementsprechend dürfte es für viele AVM-Nutzer interessant werden.Laut dem Unternehmen wurde das neue DECT-Telefon auf das moderne, digitale Zuhause abgestimmt. Das FritzFon X6 bietet ein 2,4-Zoll-Farbdisplay. Aber auch seine ganz klassischen Telefon-Funktionen wurden grundlegend überarbeitet: "Die Unterstützung von Full-Duplex HD, auch bei der integrierten Freisprechfunktion, und der leistungsstarke Akku ermöglichen lange Telefonate in hoher Sprachqualität", heißt es in der Vorab-Vorstellung von AVM.Neben den bekannten Funktionen wie Anrufbeantworter, Telefonbücher, oder Rufsperren kommen eine Reihe von Komfortfunktionen. Dazu gehören unter anderem die Ansage von Anrufern und Kalendereinträgen, eine Babyfon-Funktion, ein Startdisplay mit Wettervorhersage und eine Wecker-Funktion."Der Allroundcharakter des FritzFons zeigt sich auch bei den Features für WLAN und Smarthome", kündigt AVM an. "So können Gäste über den QR-Code schnell ins heimische WLAN geholt werden, auch ist das WLAN per Tastendruck schnell an- und ausschaltbar. Außerdem lassen sich die Smart-Home-Geräte wie Lampen oder Steckdosen schalten". Ganz neu bekommt das FritzFon X6 eine frei belegbare Favoritentaste an der Seite. Damit gelangt man unter anderem schnell in ein Menü, wie die Smarthome-Steuerung oder das Telefonbuch.Das neue FritzFon X6 soll ab dem 4. Quartal 2022 zu einem Preis von 89 Euro (UVP) erhältlich sein. AVM wird bei der IFA einen Stand in Halle 10.2 haben und zudem mit einem Außenstand am IFA-Sommergarten präsent sein. Die IFA findet in diesem Jahr vom 2. bis 6. September auf dem Berliner Messegelände im Westend statt.