Update verfügbar: AVM verteilt FritzOS 7.56 für FritzBox 7490

Nach dem letzten Feinschliff im AVM-Labor steht ab sofort das finale Update auf FritzOS 7.56 für die FritzBox 7490 zum Download bereit. Besitzer des mittlerweile 10 Jahre alten Routers für DSL-Anschlüsse können sich somit auf die aktuellste Software-Version freuen.

AVM

Die finale Aktualisierung ist da

WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer FRITZ!Fon Klingelton "Sprache" und unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Neuer Energiesparmodus kann auf Wunsch eingeschaltet werden

Vereinfachter FRITZ!Box-Wechsel mit neuem Assistenten

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender "Hilfe und Info" abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFRITZ!App und FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)

Getreu dem Sprichwort "Was lange währt, wird endlich gut" wird die AVM FritzBox 7490 aus dem Labor (Betaversionen) entlassen und erhält nun die finale Version des jüngsten FritzOS 7.56. Es dürfte sich voraussichtlich um das letzte große Update handeln, dass der DSL-Router auch 10 Jahre nach seiner Markteinführung im April 2013 noch erhält.Allerdings ist das Berliner IT-Unternehmen für Überraschungen bekannt, nachdem man die FritzBox 7490 bereits in Zeiten von FritzOS 7.50 (2022) und FritzOS 7.51 (2023) noch einmal eine Ehrenrunde durch das Labor laufen lies. Das aktuell zum Download zur Verfügung stehende FritzOS 7.56 soll dem Router über 150 neue Features und Verbesserungen spendieren.Der Download und die Installation von FritzOS 7.56 erfolgt bekanntlich über das Browser-Interface der FritzBox 7490, wenn nicht sogar automatisch. Alternativ kann das Update in Form des Firmware-Image über den AVM-FTP herunter­geladen werden. Die durchaus umfang­reichen Patch Notes findet man hingegen auf der Produktseite des Routers.