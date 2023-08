Mit dem Marktstart des AVM FritzFon X6 stellt sich die Frage nach den Neuerungen und Vorteilen gegenüber dem FritzFon C6. Wir vergleichen die technischen Daten und klären, ob sich die Anschaffung des neuen DECT-Telefons lohnt oder ob das Altbewährte ausreicht.

Lohnen sich die Mehrkosten für das X6?

FritzFon X6 vs. C6: Das Display macht den Unterschied

Optischer Nachfolger des FritzFon C5

AVM FritzFon X6: Das neue DECT-Telefon für FritzBox-Router

Vergleich: Software, Sprachqualität, Akku & Co.

Technische Daten: FritzFon X6 vs. C6 FritzFon X6 FritzFon C6 Display 2,4 Zoll, IPS, 240 x 320 Pixel (167 ppi), 262.000 Farben 2,2 Zoll, 240 x 320 Pixel (180 ppi), 262.000 Farben Funktionen Mehrere Anrufbeantworter, Smart-Home-Steuerung, E-Mails, RSS, Internetradio, Podcasts, Anklopfen / Halten / Makeln, Rufumleitung, Konferenz, Eco-Modus uvm. Telefonbuch 300 Einträge Besonderheiten HD-Telefonie (7-kHz-Codec G.722), DECT-GAP, SIP-konform RFC 3261, Full-Duplex-Freisprechen Tasten Lautstärke + Favoritentaste (frei programmierbar) Lautstärke Schnittstellen DECT (CAT-iq), 1x Headset (3,5 mm Klinke) Reichweite 300 m (im Freien) / 40 m (in Gebäuden) Akku 1000 mAh Gesprächszeit 16 Stunden Standby-Zeit 12 Tage Ladezeit ca. 6 Stunden Gewicht 102 g 126 g Abmessungen 51 x 158 x 17 mm 48 x 152 x 21 mm Preis 99 Euro (Media Markt) 75 Euro (Amazon)

Nach diversen Verschiebungen ist das FritzFon X6 ab sofort im Handel erhältlich ( wir berichteten ). Dabei schlägt das neue DECT-Telefon von AVM mit einem Preis von 99 Euro zu Buche. Das beliebte FritzFon C6 hingegen kostet derzeit nur noch 75 Euro, oft sogar nur 65 Euro.Doch bringt das FritzFon X6 genug Vorteile mit, um die Anschaffung zur un­ver­bind­lichen Preisempfehlung (UVP) zu rechtfertigen? Und wo liegen eigentlich die Unterschiede? Werfen wir einen Blick auf die Spezifikationen.Stellen wir die beiden FritzBox-Telefone gegenüber, sind die wesentlichen Unterschiede beim Display zu finden. Das FritzFon X6 verfügt über ein 2,4 Zoll (ca. 6 cm) großes IPS-Panel, während das FritzFon C6 mit 2,2 Zoll (5,59 cm) etwas kleiner ausfällt. Die verwendete Display-Technik des Vorgängers ist nicht bekannt, eine Rückmeldung seitens AVM steht noch aus.Beide Modelle setzen auf eine Auflösung von 240 x 320 Pixeln, womit die Pixeldichte beim älteren FritzFon C6 höher ausfällt - 180 ppi (C6) vs. 167 ppi (X6). Menüs, Schriften, Bilder und Co. wirken somit auf dem älteren C6 etwas schärfer. Dafür minimiert AVM mit dem X6 die Lücke zwischen Panel und Glas­schicht, vergleichbar mit vollständig laminierten Displays (Bonding-Technik).Offiziell sieht AVM das FritzFon X6 als Nachfolger des FritzFon C5 an, vor allem auch aufgrund des Designs. Anstelle des bauchigen Looks des FritzFon C6 setzt das X6 auf ein kantiges Gehäuse mit glänzendem statt mattem Displayrahmen - alles eine Frage des persönlichen Geschmacks.Praktisch ist allerdings, dass der Hersteller nicht nur Tasten zur Einstellung der Lautstärke, sondern auch eine frei programmierbare Favoritentaste an der Seite verbaut. Das Auslösen von Smart-Home-Befehlen , das Aktivieren der Freisprech­funktion oder die Anzeige des QR-Codes für den FritzBox-Gästezugang (WLAN) kann somit ohne die Suche in Menüs durchgeführt werden.In Hinsicht auf die Funktionen, vor allem in Verbindung mit der FritzBox und FritzOS, gleichen sich FritzFon X6 und C6. Vom Anrufbeantworter über Smart-Home-Features bis hin zu WLAN, Telefonie, E-Mails, Wettervorhersage, Wecker und Co. zeigen sich hier keine Unterschiede.Auch im Hinblick auf die Sprachqualität dürften die beiden Festnetz-Telefone auf gleichem Niveau liegen. Sie unterstützen HD-Telefonate, setzen auf eine integrierte Freisprechfunktion mit Full-Duplex HD und gängige SiP- und DECT-Standards.Der wechselbare 1000-mAh-Akku bringt beide Geräte auf eine Gesprächszeit von bis zu 16 Stunden, wird innerhalb von sechs Stunden geladen und erreicht im Standby maximal 12 Tage. Dafür konnte AVM das Gewicht des FritzFon X6 im Vergleich zum C6 auf 102 Gramm reduzieren und schlanker, wenn auch minimal höher und breiter gestalten.Das neue Telefon kann auf den ersten Blick durchaus überzeugen, wenn man nicht bereits im Besitz des Vorgängers ist. Aufgrund des möglicherweise längeren Supports und den damit verbundenen Updates seitens AVM würden wir zum FritzFon X6 greifen. Erste Praxistests und Kun­den­mei­nun­gen bleiben allerdings ebenso abzuwarten wie ein sinkender Marktpreis.Weitere Unterschiede und vor allem Gemeinsamkeiten können den nachfolgenden technischen Daten entnommen werden. Ebenso ähnlich sind sich die Produktseite des FritzFon X6 und FritzFon C6 auf der AVM-Webseite.