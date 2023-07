Forscher erweckten 46.000 Jahre alte Würmer wieder zum Leben

Wenn durch die fortschreitende Erhitzung der Erde die Permafrost-Böden schmelzen, bekommen wir es nicht nur mit unbekannten Mikroorganismen zu tun. Forscher haben jetzt auch Würmer gefunden, die nach Jahrtausenden mit der Fortpflanzung begannen.

Jurassic Worms

Zusammenfassung Forscher finden Würmer in 40m tiefer Erdschicht.

Überraschung: Würmer überdauerten 46.000 Jahre in Permafrost.

Kryptobiose: Würmer können Stoffwechsel für Kälteperiode aussetzen.

Widerstandskraft: Temperaturen bis -112 Grad Celsius überstehbar.

Fortpflanzung: nur weibliche Tiere, Selbstbefruchtung.

Allein der Fund ist durchaus spektakulär: Die Würmer - mikroskopisch kleine Nematoden - wurden in Erdschichten rund 40 Meter unter der heutigen Oberfläche gefunden. Dort haben sie seit 46.000 Jahren tiefgefroren überdauert. Die Forscher dürften entsprechend überrascht gewesen sein, als die Organismen nach dem Auftauen nicht nur Regungen zeigten.Sie begannen auch unverzüglich damit, sich in der Petrischale zu vermehren, wie aus einer Publikation der beteiligten Wissenschaftler hervorgeht. Angesichts der Eindrücke, die uns von zahllosen Geschichten in den Kinos vermittelt wurden, wären viele Menschen wohl direkt auf die Idee gekommen, die Würmer zu vernichten.Das taten die Forscher aber keinesfalls. Vielmehr nutzten sie ihre Chance, mehr darüber zu erfahren, wie sich Lebewesen an heftige Veränderungen in ihrer Umwelt anpassen können, um langfristig zu überleben. Offensichtlich handelt es sich hier immerhin um einen Mechanismus, um Kälteperioden zu überbrücken.Die Strategie, mit denen die Würmer arbeiten, wird von den Wissenschaftlern als Kryptobiose bezeichnet. Die Lebewesen sind demnach in der Lage, ihren Stoffwechsel auf eine Art auszusetzen, der es gewährleistet, dass das Gewebe trotzdem in tiefgefrorenem Zustand tausende von Jahren überdauern kann. In Experimenten mit einigen Exemplaren fand man heraus, dass sogar Temperaturen von bis zu -112 Grad Celsius überstanden werden können. Eine ähnliche Widerstandskraft kennt man bei mehrzelligen Organismen bisher vor allem von den berühmten Bärtierchen, die auch nach einem Aufenthalt im Weltraum wieder zum Leben erwachen.Begünstigend kommt dann hinzu, dass nur ein Wurm überleben muss. Die Art besteht nur aus weiblichen Tieren, die keinen Kontakt zu Artgenossen benötigen, um Eier zu produzieren und sich fortzupflanzen.