Anthropozän: Ein See in Kanada referenziert das Zeitalter der Menschen

Die Erde ist nach Auffassung vieler Geologen in einer neuen Epoche angekommen, dem Anthropozän. Eine Arbeitsgruppe hat nun nach längerer Suche in aller Welt einen See in Kanada als zentralen Referenzpunkt für die Bestimmung dieses Zeitalters festgelegt.

Unterschied vom Anthropozän zum Holozän

Wie die Geologen den Start des Anthropozän bestimmen

Plutonium und Asche

Zusammenfassung UCL bestimmt See in Kanada als Referenzpunkt für Anthropozän.

Anthropozän durch Einfluss menschlicher Zivilisation bestimmt.

Geologische Zeitalter dauern sehr lange.

"Große Beschleunigung" seit Mitte des 20. Jahrhunderts.

Das Anthropozän unterscheidet sich zu dem vorhergehenden Erdzeitalter, dem Holozän, dadurch, dass der Einfluss der menschlichen Zivilisation bestimmend auf die Entwicklung der Erdoberfläche geworden ist. Es herrschte bisher allerdings noch Uneinigkeit darüber, wann genau dieser Zeitpunkt erreicht wurde - dabei geht es aber ohnehin nicht um eine tages- oder auch nur jahresgenaue Angabe.Die geologischen Zeitabschnitte dauern - je nach Detail-Betrachtung - sehr lange bis extrem lange. Das Holozän begann beispielsweise vor rund 11.700 Jahren mit dem Ende der letzten großen Eiszeit, es ist dabei nur ein Abschnitt des Quartär, das vor fast 2,6 Millionen Jahren begann. Die unterschiedlichen Zeitalter lassen sich in den Schichten der Erde in der Regel relativ gut voneinander unterscheiden. Entsprechend bedürfte es auch einer klaren Möglichkeit, das Menschen-Zeitalter in den Gesteinsschichten klar zu definieren."Die am Grund des Crawford-Sees gefundenen Sedimente sind ein hervorragender Beleg für die jüngsten Umweltveränderungen der letzten Jahrtausende", sagte Simon Turner, Sekretär der Anthropozän-Arbeitsgruppe am UCL. "Saisonale Veränderungen in der Wasserchemie und -ökologie haben zu jährlichen Schichten geführt, aus denen mehrere Marker für historische, menschliche Aktivitäten entnommen werden können."Die Arbeitsgruppe hatte in der Vergangenheit bereits viele Kernbohrungen in unterschiedlichen Regionen, von Korallenriffen bis zu Eisschilden, genommen. Es zeigte sich, dass die Ablagerungen am Grund des Crawford-Sees besonders gut für die Bestimmung geeignet sind. Einer der Indikatoren für die Auswirkungen des Menschen ist dabei beispielsweise das Plutonium. Das radioaktive Metall kam bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts nur in minimalen Spuren in Gesteinsproben aus aller Welt vor, nach der Hochphase der Kernwaffentests stiegen die Anteile aber massiv an. Inzwischen sinken sie wieder, womit der Peak im Plutonium-Vorkommen einen enorm auffälligen Marker darstellt.Andere geologische Indikatoren für menschliche Aktivitäten sind hohe Aschekonzentrationen aus Kohlekraftwerken, hohe Konzentrationen von Schwermetallen wie Blei und das Vorhandensein von Kunststofffasern und -fragmenten. Diese fallen mit der "Großen Beschleunigung" zusammen - einem dramatischen Anstieg der menschlichen Aktivitäten, vom Verkehr bis zur Energienutzung, der Mitte des 20. Jahrhunderts begann und bis heute anhält.