Rekord in China: Erstes 16-MW-Windrad ist im kommerziellen Betrieb

Der neue Rekord für die Leistung von Windkraft-Anlagen liegt erst einmal wieder in China. Dort wurde jetzt die erste Turbine einer neuen Serie in Betrieb genommen, die bis zu 16 Megawatt bereitstellen kann. Es handelt sich dabei um eine Offshore-Anlage.

Kleinstadt mit einer Turbine versorgen

Es kommt noch mehr

Zusammenfassung 16-Megawatt-Offshore-Anlage in China in Betrieb

Rotordurchmesser 260m, Rotorblatt 123m, Gewicht 54t, Flügel 50.000m²

34,2 kWh pro Umdrehung, 66 Mio. kWh/Jahr, ausreichend für Kleinstadt

Siemens Gamesa und GE mit 15- bzw. 18-Megawatt-Anlagen

Rekordhalter in Meeresstraße zwischen China und Taiwan

Windstärken bis 9 Beaufort

Weit draußen auf dem Meer lassen sich größere Windräder einsetzen als an Land. Das hat der Hersteller China Three Gorges Corporation genutzt, um ein wirklich gewaltiges System zu konstruieren. Allein der Rotordurchmesser der neuen MySE 16-260-Anlage liegt bei 260 Metern. Ein Rotorblatt bringt es bereits auf eine Länge von 123 Metern und ein Gewicht von 54 Tonnen. Die Flügel decken damit eine Fläche von rund 50.000 Quadratmetern ab, auf denen sich der durchströmende Wind einfangen lässt.Eine einzige Drehung des Rotors genügt, um 34,2 Kilowattstunden Strom zu erzeugen. Unter den üblichen Windverhältnissen an den Offshore-Standorten, an denen die Systeme installiert werden, soll die Jahreserzeugung bei rund 66 Millionen Kilowattstunden liegen, sodass mit einer Anlage allein bereits eine Kleinstadt versorgt werden kann.Verschiedene Hersteller haben in den letzten Jahren immer leistungsfähigere Windkraft-Anlagen auf den Markt gebracht. Siemens Gamesa spielt hier beispielsweise mit 15-Megawatt-Systemen auch oben mit. Es stehen aber auch schon weitaus stärkere Anlagen in den Startlöchern - so wollen der US-Konzern GE und ein chinesischer Konkurrent demnächst die ersten 18-Megawatt-Anlagen liefern können - Serienmodelle gibt es von diesen aber noch nicht.Der aktuelle Rekordhalter im kommerziellen Einsatz wurde in der Meeresstraße zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan installiert. Die Region gilt als besonders windreich und soll regelmäßig Stärken von 7 Beaufort bieten. Die neue Anlage kann dabei auch noch bis in den Bereich von 9 Beaufort arbeiten, bevor sie sicherheitshalber aus dem Wind gedreht wird. Dies sind Windstärken, bei denen man bereits sein Garten-Inventar beim Nachbarn suchen kann.