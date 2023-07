Der deutsche Chiphersteller Infineon will als einer der ersten großen Elektronik-Produzenten ein neues Leiterplattenmaterial zum Einsatz bringen, das auf Naturfasern basiert und leicht zu recyceln oder biologisch abzubauen ist.

Kompost und Recycling

Neue Leiterplatte löst sich in Wasser und gibt verlötete Elemente frei

Entwickelt wurde der Werkstoff vom britischen Startup Jiva Materials. Das Platinen-Material aus Naturfasern wird von einem ungiftigen Polymer umschlossen, das sich beim Eintauchen in heißes Wasser auflöst und nur kompostierbares, organisches Material zurücklässt. Die verlöteten elektronischen Bauteile und Leitungen werden dabei freigegeben und können leichter wiederverwertet werden, als dies bei konventionellen Boards der Fall ist.Das neue Soluboard-Material soll bei Infineon erst einmal für Demo- und Evaluierungsboards zum Einsatz kommen. "Zum ersten Mal wird ein recycelbares, biologisch abbaubares Leiterplattenmaterial für Designs in der Unterhaltungselektronik und in der Industrie eingesetzt - ein Meilenstein auf dem Weg in eine grünere Zukunft", sagte Andreas Kopp von Infineon.Die Entwickler des Materials rechnen vor, dass die Einführung eines wasserbasierten Recyclingverfahrens nicht nur zu einer höheren Effizienz bei der Rückgewinnung wertvoller Metalle führt. "Darüber hinaus würde der Wechsel von FR-4-Leiterplattenmaterialien zu Soluboard zu einer 60-prozentigen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führen - genauer gesagt können pro Quadratmeter Leiterplatte 10,5 kg Kohlenstoff und 620 g Kunststoff eingespart werden", so Jonathan Swanston, Chef und Mitbegründer von Jiva Materials.Infineon will mit der genannten Anwendung des Soluboards erst einmal einige Erfahrungen sammeln. Weiterhin will man aber auch auf einen breiteren Einsatz hinarbeiten und zukünftig vielleicht auch alle Boards in der Massenproduktion auf den nachhaltigeren Werkstoff umstellen.Für Jiva soll bei dem Board-Material auch noch nicht Schluss sein. "Wir forschen auch aktiv an der Wiederverwendbarkeit von diskreten Leistungsbauelementen am Ende ihrer Nutzungsdauer, was ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft in der Elektronikindustrie wäre", so Swanston.