WhatsApp startet Video-Sofortnachrichten auf dem Smartphone

WhatsApp hat heute angekündigt, dass Nutzer ab sofort kurze persönliche Videos direkt in Chats aufnehmen und direkt teilen können. Wir hatten euch die neue Funktion bereits in der Beta-Phase vorgestellt , jetzt startet die Verteilung an alle Nutzer.

Videonachrichten direkt aufnehmen und teilen

In Echtzeit auf Chats zu antworten

Viel neues von Meta

Zusammenfassung WhatsApp führt neue Video-Sofortnachrichten ein

Max. 60 Sekunden, als runde Anzeigeblase, stummgeschaltet.

Videos per Klick oder Wisch-Geste aufnehmen.

Rollout an alle Nutzer startet heute, dauert mehrere Wochen.

Zudem Anrufe von unbek. stummschalten, Nachrichten 15 Min. bearbeitbar.

Nutzer können kurze Videos direkt in Chats aufnehmen und teilen.

Die neue Funktion wurde in Deutschland "WhatsApp Video-Sofortnachrichten" genannt und geht ab sofort in den Rollout.Es gibt einiges zu beachten: Versendet werden können nur kurze Videos, die maximal 60 Sekunden lang sind. Zudem sind es keine Videos im üblichen Format, sondern als runde Anzeigeblase."Videonachrichten sind eine Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu antworten und in 60 Sekunden zu zeigen, was man sagen möchte", schreibt WhatsApp in einem Blogpost . "Wir glauben, dass dies eine unterhaltsame Art ist, Momente mit all den Emotionen zu teilen, die ein Video mit sich bringt, sei es, um jemandem zum Geburtstag zu gratulieren, über einen Witz zu lachen oder gute Nachrichten zu überbringen."Laut WhatsApp ist das Senden einer solchen Videonachricht genauso einfach wie das Senden einer Sprachnachricht. Dazu wechselt man per Klick auf das Kamerasymbol in den Videomodus und hält die Taste für die Aufnahme gedrückt. Man kann aber auch nach oben wischen, um die Videofunktion zu starten und freihändig aufzunehmen.Videos werden automatisch stummgeschaltet, wenn sie in einem Chat geöffnet werden. Erst wenn man auf das Video tippt, kann man dann auch den Ton hören. Die neuen Videonachrichten sind wie die gesamte Kommunikation bei WhatsApp mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.Die neue Videofunktion wird ab heute eingeführt und nach und nach zur Verfügung stehen. Die Verteilung an alle Nutzer wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Das Unternehmen ist derzeit recht fleißig, was die Freigabe von Verbesserung und neuen Funktionen betrifft . Erst kürzlich wurde eine Funktion eingeführt, die Anrufe von unbekannten Nummern automatisch zum Schweigen bringt.Außerdem können Nachricht innerhalb von 15 Minuten nach dem Versenden bearbeitet werden.