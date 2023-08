WhatsApp: Neues Interface und Funktionen in der Beta-Version entdeckt

Die Entwickler von WhatsApp bereiten eine Anpassung des Interface für Android vor, mit der vor allem die obere Navigationsleiste ganz neu sortiert wird. In der aktuellen Beta-Version zeigt sich die neue Benutzeroberfläche und einige ergänzte Funktionen.

Schon seit einer ganzen Weile gibt es Anzeichen dafür, dass die Entwickler von Whatsapp an Änderungen für das Interface arbeiten. Die ersten Anpassungen dieser Art waren in der WhatsApp Beta für Android 2.23.13.16 auftaucht, jetzt berichtet WaBetaInfo , dass die neueste Testversion für das Google-Betriebssystem (2.23.18.18) jetzt einen ersten Eindruck erlaubt.Wie ein Bild des neuen Interface zeigt, nehmen sich die Entwickler vor allem der Navigationsleiste an, die oben in der App platziert ist. In der aktuellen Version hebt sich diese farblich deutlich von der darunter liegenden Chat-Liste ab. Nach dem Update wird der gesamte App-Hintergrund gleichfarbig gestaltet. Der App-Name oben links wird zukünftig in Grün dargestellt.Neben diesen optischen Anpassungen zeigt die aktuelle Beta-Version erstmals auch neue Funktionen, die in die App-Leiste integriert werden sollen. So werden Nutzer in Zukunft ihre Chats anhand von Filtern sortieren können. Aktuell sehen die Entwickler die drei Filter "Ungelesen", "persönlich" und "geschäftlich" vor.Die Gestaltung der neuen Elemente hat sich laut WaBetaInfo in den letzten Versionen noch einmal stark verändert. Die Arbeit rund um die Anpassungen scheinen zum aktuellen Zeitpunkt also bisher nicht abgeschlossen, bis diese bei den Nutzern landen, wird es noch eine Weile dauern.Neben Android haben die Arbeiten an ähnlichen Updates für das Interface der iOS-Version von WhatsApp ebenfalls begonnen. Anzeichen dafür gibt es in der WhatsApp Beta für iOS 23.17.1.77, die jüngst über die TestFlight-App veröffentlicht wurde