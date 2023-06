WhatsApp arbeitet an Redesign, neues Security-Center gestartet

Proaktive Sicherheitswarnungen, automatische Spam-Erkennung, mehr Privatsphäre: WhatsApp hat auf seiner Webseite das neue Security-Center gestartet. Damit soll das Sicherheitsbewusstsein der Nutzer erhöht werden. Außerdem arbeitet man an einem großen Redesign.

Neues in den Beta-Versionen der Smartphone-Apps

Weitere Umgestaltung

Was ist das Security-Center? Es hebt einige wichtige Sicherheitsfunktionen hervor, die in den Apps angeboten werden:



Standard-Datenschutz:

Niemand kann nach Ihrer Telefonnummer suchen oder Ihre persönlichen Nachrichten lesen.

Automatische Spam-Erkennung:

Wir fangen die meisten Spam- und Betrugskonten ab und entfernen sie, bevor sie Sie überhaupt erreichen können oder bevor jemand sie meldet.

Proaktive Sicherheitswarnungen:

Wir fordern Sie auf, Ihre Identität zu überprüfen, wenn wir einen verdächtigen oder unbefugten Versuch feststellen, Ihr Konto zu übernehmen. Es hebt einige wichtige Sicherheitsfunktionen hervor, die in den Apps angeboten werden:

Zusammenfassung WhatsApp startet Security-Center: mehr Privatsphäre & Sicherheit.

Android-App an Material Design 3 von Google angepasst.

Neue Funktionen, Änderungen & Verbesserungen.

Automatische Spam-Erkennung, Sicherheitswarnungen, 2FA-Verifizierung.

Nutzer können verdächtige Fälle & problematisches Verhalten melden.

Redesign der App, neue Profilsymbole & neue Tabs für Updates.

Anrufe in Gruppenchats erfordern zweistufigen Prozess.

Die Webseite WABetaInfo hat wieder einige interessante Neuerungen für die Android- und iOS-App von WhatsApp entdeckt. Neben dem Security-Center (mehr dazu am Ende des Beitrags), das vom Konzern angekündigt wurde und ab sofort über whatsapp.com/security erreichbar ist, gibt es eine neue Beta-Version für die Android- sowie für die iOS-App WhatsApp hat dabei nun endlich die Android-App an das sogenannte Material Design 3 von Google angepasst. Das bedeutet, dass die gesamte Nutzeroberfläche an das moderne Android-Design angepasst wird und damit einen einheitlichen Look erhält. WABetaInfo hat entsprechende Änderungen in den jüngsten Vorab-Versionen dokumentiert.Dazu gibt es eine Vielzahl an neuen Funktionen, Änderungen und Verbesserungen. Einiges startet auch in der Beta für die iOS-App.Ab iOS 23.11.0.76 Beta hat WhatsApp die Anzeige des Profilfotos auf der Einstellungsschaltfläche unten links auf dem Bildschirm geändert. Für Gruppenchats wird, um versehentliche Anrufe an alle zu vermeiden, ein zweistufiger Prozess eingeführt: Die Anruftaste öffnet erst ein Pop-up-Fenster mit den Optionen für Audio- und Videoanrufe. Außerdem startet der Test einen eigenen Tab für "Updates". Dort findet man künftig neben den Staple-Versionen auch Beta-Updates.Bei Android gibt es in der Beta 2.23.12.8 verschiedene Neuerungen. So können Nutzer Profilsymbole für Gruppenteilnehmer zuweisen. Diese Funktion war vorübergehend nicht verfügbar. Außerdem wurde der Bereich der Emoji-Tastatur neu gestaltet und die Kategorie-Auswahl an den unteren Rand verschoben. Tabs für GIF, Sticker und Emojis sind nun an den oberen Rand gewandert.WhatsApp fordert seine Nutzer außerdem auf, proaktiv mit ihrer Online-Sicherheit umzugehen und sich der Schritte bewusst zu sein, die sie unternehmen können, um sich vor Betrug und Sicherheitsverletzungen zu schützen. Nutzer können die zweistufige Verifizierung aktivieren, indem sie eine zusätzliche sechsstellige PIN hinzufügen, die vor dem Wechsel zu einem neuen Telefon abgefragt wird. Außerdem können sie verdächtige Fälle und problematisches Verhalten anderer Nutzer melden.