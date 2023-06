WhatsApp: Jetzt kommen kurze Video- statt Sprachnachrichten

WhatsApp testet derzeit den Versand von kurzen Videonachrichten. Angelehnt ist die Funktion an die bereits eingeführten Sprachnachrichten, die man einsprechen und versenden kann. Ob auch die Video-Option den Weg in die Apps schafft, ist bisher aber noch nicht entschieden.

Das meldet das Online-Magazin WhatsApp BetaInfo . Die iOS-Beta für WhatsApp (Version 23.6.0.73 und neuer) sowie die Android-Beta (Version 2.23.13.4 und neuer) enthalten das Feature bereits - allerdings wird, wie so häufig, nur mit einem geringen Teil der Beta-Tester an dem neuen Videoversand gearbeitet.Mit den neuen Videonachrichten können Nutzer kurze Videos von bis zu 60 Sekunden Länge teilen. Genutzt werden sollen die Kurznachrichten wie die Sprachnotizen, also nicht um direkt miteinander zu sprechen.Um die Videonachricht aufzunehmen, muss man nur auf das Kamera-Symbol am unteren Bildschirmrand klicken und kann dann automatisch 1 Minute aufnehmen, oder früher stoppen und versenden. Die Funktion wird laut WhatsApp BetaInfo seit einigen Tagen an erste Nutzer verteilt. Der Test soll nach und nach erweitert werden.Vor Kurzem hatte WhatsApp bereits die Möglichkeit, seinen Bildschirm während eines Video-Anrufs zu teilen in den Beta-Test geschickt . Wie so oft ist WhatsApp derzeit dabei abzuwägen, ob die Videonachricht eine Neuerung sein wird, die den Weg in die App schafft oder nicht. Der Konzern selbst hat sich dazu noch nicht geäußert und so heißt es jetzt abwarten, wie lang die Entwicklungsphase dauert und was die ersten Tester zum Videonachrichten-Versand sagen.