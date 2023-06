Schluss mit schlimmer Bildverstümmelung: WhatsApp kriegt HD-Option

Schickt man aktuell ein Bild oder Video über WhatsApp , wird dieses sehr aggressiv komprimiert. Was auf Smartphone-Displays noch annehmbar aussehen kann, wird auf größeren Displays zur pixeligen Qual. Jetzt deutet sich in der WhatsApp Beta Besserung an - zumindest für Bilder.

WhatsApp Beta: Höhere Bildqualität beim Versand von Bildern

Da hat man eine schöne Erinnerung festgehalten und will sie schnell mit Freunden und Familie teilen. Was dann aber beim Verschicken über WhatsApp auf der anderen Seite ankommt, ist aus Sicht der Bild oder Video-Qualität nicht mehr ganz so schön. Seit Jahren behelfen sich findige Nutzer mit dem Trick, Bildinhalte als Dokumente zu verschicken. Jetzt deutet sich in der WhatsApp-Beta aber offizielle Besserung an.Bei einigen Nutzern der aktuellen WhatsApp Testversion ist in der App die Möglichkeit aufgetaucht, Fotos wahlweise auch in HD-Qualität zu verschicken. Schon Anfang des Jahres hatte sich diese Entwicklung im Code der WhatsApp Beta für iOS 23.4.0.70 angedeutet. Mit den Testversionen iOS 23.11.0.76 und Android 2.23.12.13 zeigt sich die Funktion ein paar Monate später, jetzt im Interface der ersten User, wie WaBetaInfo entdeckt.Wird ein Foto ausgewählt, das eine bestimmte Größe überschreitet, bietet die App in einem neuen Menü neben der "Standard"-Auflösung die Option "HD Qualität". "Standard" bleibt hier die Grundeinstellung, der Versand in höherer Qualität erfordert also bei jedem Bild eine entsprechende Auswahl. Beim Empfänger werden alle HD-Bilder mit einem kleinen HD-Symbol am linken unteren Bildrand der Nachricht markiert. Aktuell beschränkt sich die Möglichkeit zum Versand in HD auf Fotos in Konversationen, für Videos haben die Entwickler aktuell noch keine entsprechende Verbesserung vorgesehen.Wer die Änderungen vor einem breiten Release testen will, geht den bekannten Weg: Die WhatsApp Beta für Android findet sich im Google Play Store, unter iOS gelingt der Zugriff über die TestFlight-App. Wann HD-Bilderversand mit WhatsApp dann bei allen Nutzern ankommt, ist noch nicht abzusehen. Die Tests werden aber wohl noch einige Wochen laufen.