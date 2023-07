WhatsApp erlaubt künftig, die eigene Nummer besser zu verstecken

Der Messenger WhatsApp ist seit vielen Jahren in der westlichen Welt ein Quasi-Standard und mittlerweile sind viele, wenn nicht sogar die meisten Nutzer in Gruppen und Communitys unterwegs. Das Problem dabei ist, dass dabei die Telefonnummer oft einsehbar ist - das soll sich ändern.

Mehr Privatsphäre für Communitys

WhatsApp APK - Beliebter Messenger

WhatsApp Desktop - WhatsApp Client

Zusammenfassung WhatsApp führt Funktion ein, um Telefonnummer vor Fremden zu verbergen.

Nutzer können in Gruppen und Communitys kommunizieren, ohne Nummer preiszugeben.

Admins und private Kontakte können Nummer sehen.

Benachrichtigung informiert Nutzer über Funktion.

Mitglieder können kontaktiert werden, um Nummer freizugeben.

Feature wird derzeit für Android und iOS getestet.

WhatsApp-Gruppen und die noch recht neuen Communitys haben diverse Vorteile, weil man auf diese Weise mit Freunden und Kollegen in Kontakt bleiben kann, und zwar mithilfe einer Anwendung, die man in der Regel bereits installiert hat und auch nutzt.Doch wie erwähnt ist man dann im Hinblick auf seine Telefonnummer "bloßgestellt", denn aktuell gibt es keine lückenlose Möglichkeit, diese zu verbergen. In kleinen und privaten Gruppen spielt das zwar keine Rolle, wer aber an größeren Online-Gemeinschaften via WhatsApp teilnimmt, der will womöglich nicht, dass Fremde an die Mobilfunknummer herankommen können.Wie WABetaInfo berichtet, wird es demnächst für Communitys eine Privatsphäre-Möglichkeit geben, um so die Nummer vor fremden Blicken zu verstecken. Dieses Feature wird derzeit in Previews für Android und iOS getestet und sorgt dafür, dass die Nummer durchgehend versteckt ist.Zwar ist schon jetzt die Mobilnummer in Übersichtslisten nicht einsehbar, man kann aber nicht mit der Community-Ankündigungsgruppe kommunizieren, ohne seine Nummer preiszugeben. Dank der neuen Funktionalität bleibt die Telefonnummer auch dann verborgen, wenn man eine Reaktion auf eine Nachricht durchführt.Dazu wird es auch eine Benachrichtigung geben, die die Nutzer von Communitys informiert, dass nur Admins und (private) Kontakte die Nummer sehen können. Diese Möglichkeit soll später auch für Gruppen umgesetzt werden. Community-Mitglieder, die ihre Nummer versteckt haben, können allerdings mit einer Anfrage kontaktiert werden, diese Information freizugeben.