WhatsApp-Verlauf auf neuem Handy: Übertragung wird viel einfacher

Die Übertragung der WhatsApp-Konversationen auf ein neues Gerät war bisher mit dem Umweg über ein Cloud-Backup verbunden. Jetzt wird der Umzug des gesamten Gesprächsverlaufs aber deutlich leichter und ist per direkter WLAN-Verbindung möglich.

WhatsApp-Chats jetzt mit WiFi Direct-Verbindung übertragen

Noch einige Einschränkungen

Zusammenfassung Deutlich leichter Umzug des Gesprächsverlaufs bei WhatsApp.

Konversationen jetzt per direkter WLAN-Verbindung übertragbar.

Neues Feature in Einstellungen unter "Chats übertragen".

QR-Code scannen und Verbindung über WiFi Direct aufbauen.

Transfer des Chatverlaufs ohne App-Verlassen möglich.

Feature zunächst nur für Beta-Nutzer verfügbar.

Übertragung nur Android zu Android und iOS zu iOS.

Nach dem Umzug auf ein neues Smartphone gilt es, auch die Inhalte der genutzten Apps zu übertragen. Viele werden wohl auch den Chatverlauf von WhatsApp mitnehmen wollen. Bisher war man auf eine Backup-Funktion angewiesen, Android setzt auf Google Drive , iOS-Geräte auf die iCloud . Jetzt beginnen die Entwickler mit der Integration eines neuen Features, welches die Übertragung des Chatverlaufs inklusive aller Medien deutlich vereinfacht.Die Umsetzung ist denkbar leicht gestaltet: Nach dem Update findet sich in den WhatsApp-Einstellungen unter der Überschrift Chats der neue Punkt "Chats übertragen". Auf dem neuen Gerät wird dann ein QR-Code angezeigt, der mit dem alten Gerät gescannt werden kann. Danach bauen die beiden Geräte eine Verbindung über WiFi Direct auf, die Übertragung soll verschlüsselt erfolgen. Die Entwickler betonen, dass der Transfer des Chatverlaufs damit erstmals möglich ist, ohne die App verlassen zu müssen.Wie bei der WhatsApp-Entwicklung üblich, wird die Funktion zunächst nur für einige Nutzer der Beta-Versionen bereitgestellt, bevor in Wellen ein breiterer Release erfolgt - auf einem Google Pixel 7 Pro in der Redaktion war das Feature bereits in den Einstellungen der Android Beta von WhatsApp zu finden. Ferner gibt es noch eine prinzipielle Einschränkung: Aktuell funktioniert die direkte Übertragung nur innerhalb eines Betriebssystems, also von Android zu Android und iOS zu iOS.