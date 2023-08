WhatsApp: Nach HD-Fotos lassen sich nun auch HD-Videos verschicken

Vor einer Woche hat Meta WhatsApp eine Funktion spendiert, die sich Nutzer schon lange wünschen bzw. fordern: eine bessere Auflösung für verschickte Fotos. Diese unterstützen endlich HD-Qualität. Nun wird es noch besser, denn nun ist Ähnliches auch bei Videos möglich.

Nach HD-Fotos folgen nun auch Videos

720p statt 480p

So mancher hat sich in Vergangenheit gewundert, warum das Foto oder auch Video beim Empfänger in deutlich schlechterer Qualität ankommt, obwohl man eigentlich die Originaldatei verschickte bzw. das zumindest dachte. Die Antwort lautete hier, dass WhatsApp diese heruntergerechnet hat, um auf den eigenen Servern Bandbreite zu sparen und auch dem Nutzer eine schnellere Übermittlung zu ermöglichen.Seit vergangener Woche ist es aber endlich möglich, auf iOS und Android weniger komprimierte High-Definition-Bilder zu verschicken. Das bedeutet, dass die Fotos in der HD-Option durch Unterstützung von neun bis 16 Megapixeln deutlich besser aussehen. Von verlustfrei kann man aber dennoch nicht sprechen, da die Fotos immer noch komprimiert werden. Die HD-Qualität ist übrigens nicht die Standardauflösung, muss also bei jedem Versand manuell eingestellt werden.Bereits bei der Einführung der HD-Foto-Option hat Meta versprochen, dass man "zeitnah" das dazugehörige Video-Pendant freigeben wird und das Social-Media-Unternehmen hält auch Wort: Denn ab sofort bzw. einem entsprechenden Update ist es möglich, Videos in höherer Auflösung zu verschicken. Bisher waren auf WhatsApp nur 480p möglich (via 9to5Mac ).Im Fall der Videos gibt es allerdings ein signifikantes Aber: Denn der Messenger unterstützt lediglich 720p, also das, was man früher als "HD ready" bezeichnete. Full-HD (1080p) oder gar 4K sind nach wie vor nicht möglich. Das ist sicherlich besser als die "zu Tode" komprimierten bisherigen WhatsApp-Videos, aber eben auch kein wirkliches HD-Erlebnis.Freilich gibt es schon jetzt eine Möglichkeit, Fotos und Videos ohne Verluste per WhatsApp zu schicken, nämlich indem man die Datei als "Dokument" verschickt. Dann wird die Datei so geschickt, wie sie ist - einzige Einschränkung ist eine Dateigröße von maximal zwei Gigabyte.