Samsung: Gewinn bricht durch Krisenende um viele Milliarde Euro ein

Die Bilanzen des südkoreanischen Konzerns Samsung Electronics werden massiv auf ein niedrigeres Niveau eingedampft. Statt mehreren Milliarden Euro Gewinn binnen eines Quartals bleiben jetzt "nur" noch einige hundert Millionen übrig.

Chipkrise ließ die Kasse klingeln

Markt normalisiert sich

Zusammenfassung Samsung: Gewinn im 2. Quartal 473 Mio. Euro, Vorjahr 10 Mrd. Euro.

Grund: Krise des globalen Halbleitermarkts vorbei.

Großhandelspreise sinken, Überangebot entsteht.

Halbleitersparte musste Verlust hinnehmen.

Umsatz 42 Mrd. Euro, 22,3% unter Vorjahreswert.

Produktion gedrosselt, um Anlagen nicht auf Verschleiß zu fahren.

Normalisierung des Preisverfalls in kommender Zeit erwartet.

Für das zweite Quartal dieses Jahres hat das Unternehmen einen operativen Gewinn von umgerechnet 473 Millionen Euro ausgewiesen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres stand noch ein Überschuss von rund 10 Milliarden Euro unter den Bilanzen. Der Grund für den massiven Rückgang ist in erster Linie darin zu suchen, dass die Krise des globalen Halbleitermarkts zu Ende gegangen ist.Im letzten Jahr gab es noch eine massive Verknappung von Chips und auf dem Weltmarkt gingen die Preise durch die Decke. Für Samsung, das seine Werke auf Hochtouren laufen lassen konnte, bedeutete dies, direkt alle Halbleiterprodukte, die aus den Produktionsanlagen herausfielen, zu besten Preisen verkaufen zu können. Entsprechend verdiente sich das Unternehmen quasi am Elend der Abnehmer in der nachgelagerten Industrie eine goldene Nase.Aus dieser Situation rutschte die Branche nun aber in ein entstehendes Überangebot, da die Nachfrage sich wieder normalisiert und diverse neue Produktionsanlagen zusätzlich den Markt versorgen. Entsprechend deutlich sind die Großhandelspreise wieder gefallen und auch Samsung als einer der drei größten Hersteller kann nicht mehr mit übermäßig sprudelnden Überflüssen rechnen. Dies ging nun so weit, dass die Halbleitersparte sogar einen Verlust ausweisen musste, der von den anderen Geschäftsbereichen - Smartphones und Unterhaltungselektronik - zu kompensieren war.Der Umsatz des Konzerns lag mit 42 Milliarden Euro rund 22,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wie bei verschiedenen anderen Chipherstellern, wurde inzwischen auch bei Samsung die Produktion ein wenig heruntergefahren, sodass die Werke nicht mehr auf Anschlag laufen - auch das ist wichtig, um die Anlagen nicht irgendwann auf Verschleiß zu fahren. Dadurch sinkt auch die Menge an Chips, die in die Lager der verschiedenen Zwischenhändler gehen, was den Preisverfall mit der Zeit dämpft. Hier sollte sich in der kommenden Zeit also wieder eine Normalisierung einstellen.