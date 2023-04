Samsung verkauft wieder mehr als Apple, aber der Markt schrumpft

Samsung ist im ersten Quartal 2023 wieder zum Smartphone-Verkäufer Nummer Eins der Welt aufgestiegen und wechselt im Rennen mit Apple einmal mehr die Position. Allerdings erringt man den Spitzenplatz in einer Zeit, in der es dem Markt insgesamt nicht gut geht.

Samsung ist wieder der größte Smartphone-Verkäufer der Welt

Die Kunden kaufen nicht

Zusammenfassung Samsung steigt zum Smartphone-Verkäufer Nr. 1 auf (Q1 2023)

Apple und Samsung wechseln im Rennen Position

Samsung 22%, Apple 21% (Q1 2023)

Verbrauchernachfrage schleppend, Inflation beeinträchtigt Verbrauchervertrauen

Konsumenten nutzen Geräte länger & Dienste wichtig

Der Beginn des modernen Smartphone-Marktes kann wohl mit dem Release des ersten iPhone im Jahr 2007 verbunden werden. Seitdem ging es für den Markt mit neuen Modellen und viel Innovation fast jedes Jahr zu neuen Verkaufsrekorden. Doch die goldenen Jahre sind vorbei, Konsumenten nutzen ihre Geräte deutlich länger, oft sind Dienste das Produkt und Geräte nur die Zugangswege. In diesem Umfeld kann sich Samsung einmal mehr gegen Apple durchsetzen, wenn es um die globalen Smartphone-Verkäufe geht.Wie Canalys (via Android Central ) in seinem aktuellen Bericht zu den Verkaufszahlen des ersten Quartals 2023 schreibt, folgt der Markt damit einem bekannten Rhythmus. Traditionell hatte Apple zum Ende des letzten Jahres die meisten Smartphones verkauft - vor allem geschuldet der Vorstellung von neuen Modellen im Herbst. Für Samsung geht es dagegen in den ersten drei Monaten 2023 zurück auf den Spitzenplatz.Allerdings zeigt ein genauer Blick eine deutliche Verschiebung zugunsten von Apple. In Q1 2022 hatte Samsung 24 Prozent Marktanteil, Apple lag bei 18 Prozent. Ein Jahr später landet Samsung mit 22 Prozent auf Platz Eins, Apple ist den Südkoreanern mit 21 Prozent aber deutlich dichter auf den Fersen. Xiaomi, in beiden Quartalen auf Platz Drei, schrumpft in einem Jahr von 13 auf 11 Prozent. Insgesamt schrumpft der Markt um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Canalys stellt dem Markt eine klare Diagnose. "Trotz Preissenkungen und umfangreicher Werbeaktionen der Hersteller blieb die Verbrauchernachfrage schleppend, insbesondere im unteren Segment, da die hohe Inflation das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben beeinträchtigte", so Marktanalyst Sanyam Chaurasia. Mittlerweile ist es das fünfte Quartal in Folge, dass der weltweite Smartphone-Markt schrumpft.