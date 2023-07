Sony Project Q: Bilder und Details zur Handheld-Konsole aufgetaucht

Die kommende Sony-Konsole Project Q ist auf ersten Fotos zu sehen. Geleakte Bilder zeigen das Gerät an sich sowie die Benutzeroberfläche und das Design der Controller. Die Handheld-Konsole könnte mit Android ausgestattet sein und noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Sony

Erste Prototypen fertiggestellt

Bilder nicht offiziell bestätigt

Zusammenfassung Sony Project Q: Fotos zeigen Konsole und Controller.

8-Zoll-LCD-Bildschirm, 1080p-Auflösung, 3-4h Akkulaufzeit.

Android-Betriebssystem, PS5-Design, kein Cloud-Gaming.

Veröffentlichung im November möglich, Preis ca. 300 Dollar.

Benutzeroberfläche wird wahrscheinlich noch überarbeitet

Obwohl Sony die Handheld-Konsole schon offiziell angekündigt hat, wurden bislang nur Renderbilder von Project Q veröffentlicht. Nun kursieren erstmals Fotos im Netz, die das Gerät in Aktion zeigen. Erste Prototypen sollen bereits hergestellt worden sein. Die Konsole besitzt einen acht Zoll großen Bildschirm.Project Q soll das Design der PlayStation 5 aufgreifen. Das Gerät soll sich nicht als eigenständige Handheld-Konsole nutzen lassen. Stattdessen werden Inhalte von der PS5 übertragen. Cloud-Gaming soll allerdings nicht unterstützt werden.Anscheinend kommt auf der Handheld-Konsole eine angepasste Variante des mobilen Betriebssystems Android zum Einsatz. Um welche Version es sich handelt und welche Modifikationen vorgenommen wurden, bleibt offen.Die Bilder zeigen das Menü und mehrere installierte Anwendungen. Gerüchten zufolge ist Project Q ab November 2023 erhältlich. Das Gerät soll mit rund 300 Dollar zu Buche schlagen und PS5-Spiele via Remote Play streamen können. Neben einem LCD-Panel mit 1080p-Auflösung ist ein Akku mit einer Laufzeit von drei bis vier Stunden mit an Bord.Ob die geleakten Bilder tatsächlich die nächste Sony-Konsole abbilden, ist unklar. Es wäre denkbar, dass die Aufnahmen eine Fälschung darstellen. Zudem wäre es möglich, dass Sony das Design des finalen Modells noch einmal verändert und auch die Benutzeroberfläche überarbeitet. Bei der aufgespielten Software handelt es sich wahrscheinlich nicht um die finale Version des Betriebssystems.