PS5: Sony stellt Project Q Handheld-Konsole & offizielle Earbuds vor

Sony tut, was Microsoft sich bisher nicht traut. Der japanische Elektronikriese hat einen PlayStation-Handheld angekündigt, wobei es sich bei diesem sogenannten "Project Q" wie erwartet um ein Streaming-Gerät handelt - nicht um eine eigenständige Mobilkonsole.

8 Zoll großes 1080p-LCD soll PS5-Spiele per WLAN darstellen

Zusammenfassung Sony kündigt "Project Q" an: Streaminggerät für PS5 als Begleiter.

Optik: DualSense-Controller in der Mitte geteilt mit 8" HD-Display.

1080p-fähiges LCD-Panel, WLAN, 60 Bilder/Sek.

Nur lokale Spiele, kein Streaming aus der Cloud.

Sony kündigt auch Wireless-Earbuds für PS5 & PC an.

Kein Launch-Termin, keine Preisangaben.

"Project Q" als Kompagnon für die PS5.

Sony

Wie Sony am späten Abend bekannt gab, soll im weiteren Jahresverlauf ein als "Begleiter" oder Kompagnon für die PS5 konzipiertes Handheld-Gerät auf den Markt kommen, mit dem sich die auf der Konsole laufenden Spiele über WLAN an einem beliebigen anderen Ort im Haushalt nutzen lassen.Das bisher nur unter dem Codenamen "Project Q" bekannte neue Produkt sieht aus, als hätte man einen DualSense-Controller in der Mitte geteilt und ein Display dazwischen geschnallt. Genau dies war auch schon die Beschreibung, die im Vorfeld durch die Gerüchteküche geisterte, womit die Quellen hier offensichtlich recht behalten haben.Sonys Streaming-Handheld für die PlayStation 5 besitzt nach Angaben von Jim Ryan, Chef der PlayStation-Sparte, ein "HD-Display" mit acht Zoll Diagonale. Links und rechts davon sind jeweils die vom aktuellen DualSense-Controller bekannten Griffe und weiteren Bedienelemente wie Trigger, Buttons, Schultertasten, Analog-Sticks & Co angebracht.Sony machte bereits während der ersten Präsentation deutlich, dass man sich mit dem Gerät ausdrücklich nicht in den Bereich der mobilen Konsolen zurück wagt, sondern es sich nur um einen mobilen Streaming-Client für den Heimgebrauch handelt. Das Gerät verfügt über ein 1080p-fähiges LCD-Panel und integriertes WLAN, mit dem maximal Full-HD-Auflösung und bis zu 60 Bilder pro Sekunde geboten werden.Offiziell unterstützt "Project Q" ausschließlich Spiele, die lokal auf der PS5 des Nutzers installiert sind. Von Streaming aus der Cloud ist zumindest bisher keine Rede. Denkbar wäre, dass man erst später entsprechende Features nachliefern will. Offen ist auch, ob das WLAN-basierte Streaminggerät im selben Netzwerk befinden muss, in dem sich die PlayStation 5 als Hostgerät befindet. Allerdings ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass Sony es ermöglicht, von der heimischen Konsole über das Internet aus einem anderen WLAN mit dem Handheld-Begleiter die eigenen Spiele zu nutzen.Neben "Project Q" hat Sony übrigens auch noch ein paar In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth-Unterstützung angekündigt. Es handelt sich um die ersten offiziellen Wireless-Earbuds für die PS5 und - das betonte der Hersteller in seiner ersten Präsentation ausdrücklich - für den PC. Sony will mit "neuer Audiotechnologie" sehr geringe Latenzen und natürlich auch optimalen Ton bieten, nannte aber ansonsten wie im Fall von "Project Q" weder einen konkreten Launch-Termin, noch Details zur Preisgestaltung.