Das iPhone 15 könnte speziellen Apple-Vision-Pro-Chip bekommen

Der U1-Chipsatz hat es Apple ermöglicht, eine Reihe von intelligenten und plattformübergreifenden Anwendungen anzubieten. In Verbindung mit der Einführung der Apple Vision Pro könnte Apple ein Upgrade planen, um eine bessere Integration des Headsets ab dem iPhone 15 zu ermöglichen.

Die Vorteile des U2-Ultrabreitband-Chips

Wi-Fi 7 könnte 16K-Videos auf dem Apple iPhone 16 unterstützen

Zusammenfassung Apple könnte U2-Chip im iPhone an Apple Vision Pro anpassen.

U2-Chip im 7-nm-Verfahren, höhere Energieeffizienz.

Verbesserte Nutzbarkeit von Diensten wie "Find My", "AirDrop" u.a.

iPhone 16 mit Wi-Fi 7 Konnektivität?

Apple Vision Pro Anfang 2024 - erst einmal nur in den USA.

In einem Tweet sagte der Analyst Ming-Chi Kuo voraus, dass Cupertino den UWB-Chip (Ultra Wide Band) der zweiten Generation, auch bekannt als U2, mit dem diesjährigen iPhone 15 vorstellen wird. Der Chip soll im 7-nm-Verfahren hergestellt werden, was einen großen Schritt gegenüber dem 16-nm-Verfahren des U1 darstellt. Gleichzeitig wird erwartet, dass dadurch die Energieeffizienz gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert wird.Ein weiterer wichtiger Vorteil des neuen Chips ist die bessere Integration mit dem jüngst präsentiertem Apple Vision Pro-VR-Headset. Dies könnte zu einer reibungslosen Übertragung von Inhalten vom iPhone auf das auf dem Kopf getragene Wearable-Device führen. Ferner würde dies wahrscheinlich die Nutzbarkeit von Diensten wie "Find My", "AirDrop" und "Precision Finding" auf anderen Plattformen des Unternehmens, wie der Apple Watch, dem HomePod-Lautsprecher und den AirPods-Kopfhörern, verbessern.Neben dem UWB-Chip spekulierte Kuo auch darüber, dass Apple das iPhone 16 mit Wi-Fi 7 Konnektivität vorstellen wird. Das ist nicht verwunderlich, da der Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm, der in den meisten High-End-An­dro­id-Smart­phones zum Einsatz kommt, den Funkstandard bereits unterstützt.Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Nutzer von Wi-Fi 7 profitieren können. Dazu gehören unter anderem eine bis zu viermal höhere Geschwindigkeit als bei Wi-Fi 6, eine drastisch reduzierte Latenzzeit und eine größere Reichweite. Noch wichtiger ist, dass es neue Anwendungen wie kabelloses Spielen und sogar Videostreaming in 16K-Video-Auflösung auf Mobilgeräten und VR-Brillen ermöglichen wird.Cupertino wird die Apple Vision Pro voraussichtlich Anfang 2024 vorab in den USA auf den Markt bringen. Weitere Märkte sollen kurzfristig folgen. Das Ultra-Premium-Headset ist bereits ein eigenständiges Gerät von Apple. Es läuft mit visionOS und ist mit einem M2- und einem R1-Prozessor ausgestattet. Es wäre also interessant zu sehen, wie diese iPhone-basierten Upgrades auf der Apple Vision Pro tatsächlich genutzt werden.Was ist Eurer Meinung nach spannender, wenn Apple das iPhone 15 vorstellt und die Apple Vision Pro eine verbesserte iPhone-Kopplung erhält? Schreibt uns doch einfach Eure Antwort in die Kommentare.