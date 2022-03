FritzOS 7.50: Gute Nachrichten für Besitzer der alten FritzBox 7490

Die schon in die Jahre gekommene FritzBox 7490 wird bei AVM derzeit noch aktiv mit in die Entwicklung integriert. Laut dem Unternehmen ist es auch noch möglich, dass das Modell daher auch noch ein Funktions-Update bekommt.

Intern wird bereits getestet

Nächster Halt FritzOS 7.50?

Diese Neuerungen sollen kommen

AVM

Die Pläne wurden aber bisher noch nicht offiziell gemacht, was nun kommen wird. Das berichtet das Online-Magazin Deskmodder . Die Internet-Spezialisten von AVM hatten sich zu dem Thema bei Twitter geäußert. Da es zuletzt noch kein "Lebenszeichen" von der FritzBox 7490 zum Beispiel in der Form einer Test-Version im Rahmen des experimentellen Laborprogramms gab, kam die Frage auf und wurde bei Twitter so beantwortet:"Die Entwicklung für die FritzBox 7490 läuft auf jeden Fall noch, das heißt, es kann noch ein Labor bzw. eine neue offizielle Version kommen," schrieb der AVM-Support. In einer der folgenden Antworten wurde es dann konkreter. AVM schrieb: "Wir testen natürlich intern und für die FritzBox 7490 sehen die Ergebnisse bisher sehr gut aus. Wir sind zuversichtlich, dass die FritzBox 7490 das neue Update bekommen wird. Ob es vorher eine Runde im Fritz-Labor geben wird, können wir nicht sagen."Die letzte aktuell verfügbare FritzOS-Version für die FritzBox 7490 ist die Version 7.29. Sie wurde bereits im November herausgegeben und war ein Wartungsupdate mit einer Reihe an Verbesserungen und Fehlerbehebungen. AVM lässt es jetzt noch offen, wie es mit neuen Funktionen zur Freigabe für das alte Fritz-Modell steht. Das nächste große Funktions-Update startet mit FritzOS 7.50. Angekündigt hatte es das Unternehmen bereits Anfang des Jahres Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Unterstützung von WireGuard für den einfachen Aufbau von VPN-Verbindungen, die Anruferansage, verbesserte Leistung für WLAN Mesh und eine verbesserte Fritz-Nutzeroberfläche im Web.Fritz-Labor-Versionen gibt es derzeit nur für eine Handvoll AVM-Geräte. Dazu gehören die FritzBoxen 7590 AX, 7590, 7530 und die 6591 Cable, sowie der FritzRepeater 2400.